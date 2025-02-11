Dursun Özbek'ten Adana Demirspor maçı sonrası ilk açıklama geldi! "Saha dışına taşırılan bu çabalar korkunun eseridir"

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, sponsorluk anlaşması kapsamında düzenlenen basın toplantısında gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu. Yabancı VAR hakemi uygulaması, Adana Demirspor maçında yaşananlar, Fenerbahçe derbisi ve Bankalar Birliği anlaşması gibi konulara değinen Özbek, Türk futbolunda yaşanan tartışmalara sert tepki gösterdi.

"FUTBOLUN AMACI SAPTIRILMAYA ÇALIŞILIYOR"

Süper Lig'de yarıda kalan Adana Demirspor maçı hakkında konuşan Özbek, olayların Galatasaray camiasını üzmek için farklı noktalara çekildiğini belirtti. "Pazar günü bir maç yaptık ve tamamlamak nasip olmadı. Sportif anlamda değerlendirebilecek bir şey yok. Olayın perde arkasını, ne şekilde vuku bulduğunu değerlendirmek gerekir. Bildiğiniz gibi ülkemizde son dönemde futbolla ilgili tartışmalar futbolun nasıl oynandığı, oyuncuların performansının değerlendirilmesinin dışına çıkarılmaya çalışılıyor. Devamlı provokatif hareketler. Futbolun nasıl oynandığından ziyade konunun amacının saptırılmak suretiyle Galatasaray camiasını üzmektedir" diye konuştu.

Bu tür olayların Türk futboluna zarar verdiğini belirten Özbek, "Türk futbolunun artık bu söylemlere tahammülü kalmamıştır. Tekrar tekrar söylüyorum. Türk insanının, toplumumuzun huzura ihtiyacı var. Huzursuzluğu getirecek hiçbir olayın içinde Galatasaray olmayacaktır" dedi.

"OKAN HOCA'YI KARALAMAYA ÇALIŞMAK ABESLE İŞTİGALDİR"

Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak'ın, Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk hakkındaki açıklamalarına tepki gösteren Özbek, şu ifadeleri kullandı:

"Murat Sancak'ın Okan Hoca'ya söylediği şeylerin doğru olmadığını düşünüyorum. Okan hoca bu ülkenin bir değeri. Galatasaray'da yetişmiş, son derece değerli bir futbol adamı. Yorum yaparken, gerçek dışı söylemleri ortaya koyarken çok dikkatli olmak lazım. Adana Demirsporlu oyuncu da böyle bir şey söylemedi derken Murat Bey'in açıklamasını üzüntüyle izledim. Bu tip konularla Galatasaray'ı yıpratmaya çalışmak beyhudedir. Hiç kimse Okan hocanın başarısından, karakterinden ve kişiliğinden dem vuramaz ve söz söyleyemez. Fedakar, ülkesini seven bir futbol adamı. Yalan yanlış ifadelerle bunu karalamaya çalışmak abesle iştigaldir. Okan hoca hakkında söylenenleri kınıyorum ve düzeltilmesi gerektiğini düşünüyorum."

BANKALAR BİRLİĞİ BORCUNUN ÖDENMESİ HAKKINDA: "B PLANIMIZI GERÇEKLEŞTİRDİK"

Galatasaray'ın Bankalar Birliği ile yapılan anlaşmadan çıkma hedefinde önemli adımlar attığını belirten Özbek, "Galatasaray Spor Kulübü, bu yönetim olarak biz bir hedef koyduk. Hedefimiz Bankalar Birliği'yle yapılan anlaşmadan çıkmaktı. Bu hedefimiz yürürken A ve B planlarımız vardı. Birincisi yapmış olduğumuz emlak gelirlerinden oluşturulan fonlardı. Diğeri de sermaye artışıydı. B planımız gerçekleşti. Büyük bir kısmını borcu ödemek için kullandık. Daha önce 2 milyar 700 milyon lira olan borcumuzun 1.5 milyarlık kısmını ödedik. Kalan borcu da en kısa sürede kapatmayı hedefliyoruz" dedi.

Florya projesi kapsamında yapılan ihaleye de değinen Özbek, bazı talepler üzerine ihalenin başvuru süresinin uzatıldığını ifade etti.

"TÜRK ADALETİ GEREKENİ YAPMALI"

Futbolun içine farklı gündemlerin sokulmasının hiçbir fayda sağlamayacağını vurgulayan Özbek, "Bambaşka olayları futbolun içerisine sokmanın hiçbir faydası yok! Herkesin söylediği gibi bizim de söylemlerimiz olabilir! O insanlar, şu, bu diyebiliriz ama bunlar geçmişte yapıldı ve fayda üretmedi. Denenmiş şeyleri deneyerek farklı sonuçlar beklemeyelim!" ifadelerini kullandı.

Provokasyonlara destek verenlerin de değerlendirilmesi gerektiğini belirten Özbek, "Provokasyona çanak tutanları ayrıca değerlendirmek lazım! Yüce Türk adaletine bir görev düşüyor, bunların bir proje olduğunu daha önce de söyledim! Olayı aydınlatacak, Türk toplumunun önünde yapılacak söylemlerin neye hizmet ettiğini ortaya koyacak kurum Türk adaletidir. Dün itibariyle suç duyurusunda bulunduk. Olayların açıklığa kavuşması gerekiyor." şeklinde konuştu.

"BİZİM SEVİYEMİZ BU TİP SEVİYEDE SÖYLEMLERİ REDDEDİYOR"

Galatasaray’a yönelik açıklamalara yanıt verebileceklerini ancak seviyelerini koruyacaklarını belirten Özbek, "Galatasaray'a söylenen sözlere verilecek cevap vardır ama bizim seviyemiz, bu tip seviyede söylemleri reddediyor." dedi.

Özbek, yaşanan sürecin yalnızca futbolu değil, kamuoyunu da ilgilendirdiğini belirterek, "Bu projenin ne maksatla Türk kamuoyunun önüne koyulduğunun araştırmasını yapacak ve gerçeği ortaya koyacak kurum yüce Türk adaletidir. Bunun sonucunu beklemek zorundayız." ifadelerini kullandı.

FENERBAHÇE DERBİSİ VE YABANCI HAKEM TALEBİ

Özbek, Fenerbahçe derbisi için yabancı hakem isteyip istemeyecekleriyle ilgili soruya, "Yabancı VAR hakemini ilk talep eden kulüp Galatasaray'dı. Gelişmelerden sonra yabancı VAR hakeminin olması ortaya çıktı. Geçen sene yabancı VAR hakemini yaşadık. Bu planlı bir şekilde yapıldığında sonuç veren bir şey. Geçen sene başarılı olmuştur. Bu sene, en son pazar günkü maçta yaşadık. Liyakatli kişilerin gelmesi lazım. Gelinen noktada hazır olunmadığı, gerekli çalışmaların yapılmadığı ve kendi konusunda başarısı olmayan hakemleri getirdiğinizde çıkan sonuç belli. Yabancıyı alıp getirdiğimiz zaman sonuçların çok parlak olacağını düşünmüyorum. İşin özü liyakatli, başarılı yabancı hakemleri getirip maç yönettirmek" şeklinde yanıt verdi.

"GALATASARAY’IN AVRUPA HEDEFİ BELLİ"

Galatasaray’ın Avrupa hedeflerine de değinen Özbek, "Galatasaray'ın Avrupa hedefi her zaman bellidir. İnşallah play-off'u geçip finale kadar gitmek istiyoruz. Takımdaki eksik olan noktalarımızı tamamladık. Galatasaray'ın başarılı olacağına inanıyorum" dedi.

GALATASARAY KADIN FUTBOL TAKIMINA YENİ SPONSOR

Özbek, Galatasaray Kadın Futbol Takımı'nın yeni sponsoruyla ilgili olarak "Bugün Galatasaray Spor Kulübü olarak SPOINT ile kadın futbol takımımızın forma kol sponsorluğu anlaşması için buradayız. Galatasaray markası sadece erkek futbolunda değil, diğer tüm branşlarda ülkemizi en iyi şekilde temsil edecektir. Bugün yaptığımız anlaşmanın hedefimiz olan daha büyük kupalara ulaştıracağına yürekten diliyorum" açıklamasında bulundu.

"SAHA DIŞINA TAŞIRILAN BU ÇABALAR KORKUNUN ESERİDİR"

Taraftarların desteğinin önemine değinen Özbek, "Transferlerimizi tamamladık, teknik kadromuzun başarısıyla yolumuza devam edeceğiz. İnşallah Mayıs ayında 25. şampiyonluğumuza ulaşacağız. Taraftarlarımızın desteğini görmekten büyük memnuniyet duyuyoruz. Galatasaray'ı dünya çapında daha saygın bir konuma getirmek için bu destek çok önemli. Onlara tekrar tekrar teşekkür ediyorum, bizi asla yalnız bırakmıyorlar. Saha dışına taşırılan bu çabalar bu korkunun eseridir" ifadelerini kullandı.