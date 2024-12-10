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Zirveye damga vuran sözler! Dursun Özbek, TFF, MHK ve Acun Ilıcalı'ya çok sert çıkıştı: "Hepsinden hesap soracağız!"

Yağızcan Yaver Yağızcan Yaver Spor Editörü
10.12.2024 17:00
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Turkuvaz Medya Spor Zirvesi'nde Yılın Kulüp Başkanı Ödülü'nü alan Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, ödülü teslim almasının ardından açıklamalarda bulundu. Özbek, sarf ettiği sözler ile Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı, Türkiye Futbol Federasyonu ve MHK'ye eleştirilerde bulundu.

Zirveye damga vuran sözler! Dursun Özbek, TFF, MHK ve Acun Ilıcalı'ya çok sert çıkıştı: "Hepsinden hesap soracağız!"

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Turkuvaz Medya Spor Zirvesi'nde Yılın Başkanı Ödülü'ne layık görüldü. Ödül törenin ardından Başkan Dursun Özbek açıklamalarda bulundu.

"İLGİLİLER GEREKENİ YAPACAKTIR"

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"Barış Alper'in sakatlanış biçimi, şekli hiç kimse tarafından tasvip edilmedi. İlgililer gerekeni yapacaktır. Futbolun, spor olduğunu unutmayalım, o çerçevede davranalım. Buradan tüm Türkiye'ye söylüyorum."

"ACUN ILICALI'NIN HADDİNE DEĞİL"

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Başkan Dursun Özbek, Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı'nın yaptığı açıklamalara yönelik, "Acun Ilıcalı'nın açıklamalarını duydum. Seviyesi itibariyle, konuşma tarzı itibariyle, söyledikleri itibariyle, Galatasaray'ın ikinci başkanına böyle şeyler söylemesi kabul edilemez, haddine değil. Tuhaf bir duruma geldik. Rakip takıma bir şey söylüyoruz, cevap federasyon başkanından geliyor. Federasyona bir şey söylüyoruz, bir bakıyorsunuz rakip takım ortaya çıkıyor, gündemi değiştirmek için söylemelerde bulunuyor. Bunlar kabul edilemez." ifadelerini kullandı.

"HEPSİNDEN HESAP SORACAĞIZ"

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Özbek, "Nereye bakarsak bakalım biz futbolu sahada oynamanın peşindeyiz. Hepiniz şahitsiniz ki dönemimizde sahada bileğimizi kimse bükemiyor. Bu sefer maddi olanakları kullanmak suretiyle yeşil sahadaki mücadele bambaşka bir şeye çevriliyor. Bu yüzden burada yayıncı kuruluşu da aynı potanın içine koyuyorum. Ticari kaygıyla, VAR'a gönderdikleri görüntüleri buna göre düzenlediklerini düşünüyorum. Hepsinden hesap soracağız." dedi.

"YAYINCI KURULUŞ EYAM YAPIYOR"

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"MHK görevini yapamıyor. Sadece Sivasspor maçının son dakikalarında olanlar değil, hakem fiyaskosu ve MHK tavrı kabul edilemez. Yayıncı kuruluş da bütün maçlarımızın aleyhimizde olan hareketleri başka, lehimize olanları başka göstererek eyyam yapıyor."

"ARTIK SÖZÜN BİTTİĞİ YERDEYİZ"

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TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'na tepki gösteren Başkan Özbek, "Artık lafın bittiği yerdeyiz. TFF ne yapacaksa yapsın sadece söylemle değil kafalarında ne varsa yapsın. Hakemler bana operasyon diyorsun gereğini yap kardeşim. Artık sözün sonuna geldik. Bundan sonra konuşmak yerine eylemde bulunmakta fayda var." şeklinde konuştu.

Anahtar Kelimeler:
Dursun Özbek Barış Alper Yılmaz galatasaray
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Okuyucu Yorumları 3 yorum
cin con ağlaya ağlaya madura yata yata yine malı götürecek...
bu adamın gs nin başkanı olması beni şaşırtıyor :) kocaaa camianın başkan seçtiği adama bak :)
geçen sene sivasın golünü OFSAYTIMSI BİRŞEY VAR deyip iptal ettiklerindede konuşmuşmuydun acaba
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