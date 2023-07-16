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Dursun Özbek'ten çok sert açıklamalar! ''50 sene sonra eski defterleri karıştırmaya başladılar''

16.07.2023 14:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Avusturya kampında açıklamalarda bulundu.

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, TFF'nin 1959 öncesi şampiyonluklar için komisyon kararına tepki gösterdi. İşte Özbek'in açıklamaları...

"DEĞERLENDİRİLECEK TARAFI YOK"

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"Bence bunun değerlendirilecek hiçbir tarafı yok. Neden yok, bu karar Milli Lig kurulduktan sonra alınan bu karar, bugüne kadar hiç kimsenin aklına gelmemiş, hiçbir federasyonun aklına gelmemiş komisyon kurup inceleyelim. O zaman olayı inceleyenler, şampiyonlukları inceleyenler hiç mi bilgi sahibi değildi? Onların görüşlerinin hiç mi önemi yok? 50 sene sonra eski defterleri karıştırmaya başladılar."

"HİÇ Mİ SAYGI YOK?"

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"Bunu şöyle algılıyorum, bu kararı verenler, geçmişte bu şampiyonlukların nasıl hesaplanacağını söyleyenler, yine federasyon yetkileri onların bilgisine hiç mi saygı yok? Onların bilgisine hiç mi saygı yok? Neyi inceleyeceğiz? Bu kararın yanlış olduğunu düşünüyorum. İflas eden tüccarlar eski defterleri karıştırmış, ona benziyor."

"İNCELEYENLER TFF YETKİLİSİ DEĞİL Mİ?"

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"Geçmişte alınan bu karara tahkim incelemiş, karar vermiş. Tahkim kararları geri dönülmez. Ona da saygı duymuyoruz. Aklına gelen herkes federasyonun önüne gidecek şimdi. O zaman federasyon ne işe yarıyor?. Geçmişte bu kararı alan TFF'nin yetkilileri değil miydi? Onlar konuyu incelemedi mi, bugün tekrar incelemeye gerek duyuldu"

"YANLIŞ VE HATALI"

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"Federasyonun bu kararının yanlış ve hatalı olduğu tartışmasız. Yani çok yanlış bir karar. Bazı şeylerin önünü açacak. Yarın birisinin aklına bir şey gelecek, komisyon kuralım inceleyelim diyecek. Federasyona tarafından karar verilmiş, Tahkim tarafından karar verilmiş. Bunları nasıl yok sayıyorsun? Söyleyenecek çok şey var ama yeni bir sezona başlıyoruz. Biz söyleyeceğimizi söyledik. Bundan sonra TFF düşünsün. Bu olayın ne kadar doğru ne kadar yanlış olduğunu, geçmişteki çalışmalara nasıl ihanet içindeler onlar kendileri görsünler."

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