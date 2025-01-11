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Dursun Özbek'ten dikkat çeken açıklama! "Galatasaray, yarıştığı rakipleri tarafından ateş altına alınmıştır"

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
11.01.2025 13:04
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Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Galatasaray Spor Kulübü Divan Kurulu yeni üye berat töreninde açıklamalarda bulundu. Galatasaray'ın yarıştığı rakipler tarafından ateş altında olduklarını vurgulayan Dursun Özbek'in sözleri sosyal medyada gündem oldu.

Dursun Özbek'ten dikkat çeken açıklama! "Galatasaray, yarıştığı rakipleri tarafından ateş altına alınmıştır"

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Galatasaray Spor Kulübü Divan Kurulu yeni üye berat töreninde açıklamalar yaptı. Özbek, "Divan Kurulu, Galatasaray'ın en yüksek istişare organıdır. Problemlerimiz divanda tartışılır. Siz yeni divan üyelerinden benim bir ricam var. 3 bine yakın üyemiz var. Divan Kurulu'na katılmanızı rica ediyorum." dedi.

"GALATASARAY ATEŞ ALTINDA"

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Yarıştıkları rakipler tarafından ateş altına alındıklarını ifade eden Özbek, "Özellikle bu dönemde Galatasaray, yarıştığı rakipleri tarafından bayağı bir ateş altına alınmıştır. Bu günlerde sağlayacağımız birlik ve beraberlik son derece önemlidir." açıklamasında bulundu.

"ÖNÜMÜZDEKİ HAFTA TOPLANTIMIZ VAR"

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Gündeme dair açıklamalarda bulunacağını söyleyen Özbek, "Önümüzdeki hafta tekrar bir toplantımız var. Orada da tartışmayı, konuşmayı uygun gördüğüm konular var." diyerek sözlerini noktaladı.

Dursun Özbek'in açıklamaları hakkında ne düşünüyorsunuz?

Dursun Özbek haklı
Dursun Özbek haksız
Bu açıklamalar sadece gündem yaratmak için yapılıyor.
Yarışın zorluğu her zaman vardır, buna odaklanmalıyız.

Anahtar Kelimeler:
Dursun Özbek galatasaray
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