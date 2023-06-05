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Dursun Özbek'ten Fenerbahçe ve Beşiktaş'a gönderme! 'Ne istiyorsun kardeşim? Yine öndeyiz!'

05.06.2023 18:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Spor Toto Süper Lig'in 37. haftasında Fenerbahçe'yi 3-0 mağlup eden Galatasaray, şampiyonluğunu derbi galibiyetiyle taçlandırmıştı. Nef Stadyumu'nda yapılan kutlamalar sonrasında Galatasaray Cemiyeti'ne geçen ve burada üyelerle birlikte şampiyonluğu kutlayan başkan Dursun Özbek, ezeli rakipler Fenerbahçe ve Beşiktaş'a göndermede bulundu.

Dursun Özbek'ten Fenerbahçe ve Beşiktaş'a gönderme! 'Ne istiyorsun kardeşim? Yine öndeyiz!'

Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluğa ulaşan ve ligdeki son maçında Fenerbahçe'yi 3-0 yenen Galatasaray'da başkan Dursun Özbek, Fenerbahçe ve Beşiktaş'a göndermede bulundu. Nef Stadyumu'ndaki kutlamaların ardından Galatasaray Cemiyeti'ne geçen ve burada üyelerle birlikte şampiyonluğu kutlayan başkan Özbek, üyelere seslendi.

"NE İSTİYORSUN KARDEŞİM?"

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Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'nin deprem felaketi nedeniyle ligden çekilen takımlar için beyaz sezon ilan edilmesi talebine yanıt veren Dursun Özbek, "Dediler ki takımlar çekildi, haksızlık var. Ne istiyorsun kardeşim? 6 puan mı? Sil, hepsini sil. Yine geridesiniz" ifadelerini kullandı.

"SİVASSPOR MAÇININ PUANINI DA SİZE YAZALIM, YİNE ÖNDEYİZ"

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Galatasaray'ın Sivasspor deplasmanında yaşananlara da değinen Özbek, "Sivas'ta şu oldu, bu oldu. Peki o maçın puanını da sana verdim. Ne oldu? Yine öndeyiz. Galatasaray'la baş edilmez. Galatasaray'la bilek güreşi yapılmaz. Bunu kafanıza yazın" dedi.
Özbek ayrıca kulüp üyelerinin Fenerbahçe'ye yönelik göndermeli tezahüratına da eşlik etti.


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