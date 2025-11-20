SPOR

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Galatasaray

Dursun Özbek'ten HT Spor sunucusu Ahmet Selim Kul'a çok sert sözler!

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Habertürk ve Habertürk Spor ortak yayınında gündeme dair soruları yanıtlarken, HT Spor ekranlarında sunucu Ahmet Selim Kul'a hitaben sert sözler söyledi. Özbek’in ‘‘Bana hitaben diyorsun ki; 'Uyanıklık yapılıyor, kulüpçülük anlamında.’ bu lafı kullandırtmam’’ sözleri sosyal medyada gündem oldu. | Galatasaray Haberleri

Dursun Özbek'ten HT Spor sunucusu Ahmet Selim Kul'a çok sert sözler!
Burak Kavuncu

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Habertürk ve HT Spor ortak yayınında soruları cevapladı. Programın son kısmında ise sunucu Ahmet Selim Kul’a yönelik Dursun Özbek’ten çok sert ifadeler geldi. Kul’un “uyanıklık yapılıyor” sözlerine karşı çıkan Özbek, “Ben senin abin, baban yaşındayım. Sana bir tavsiye vereyim: Kulüpçülüğün daniskasını bu ifadeyle sen yapıyorsun. Ben oyuncumun arkasında dururum, cezası varsa çeker ama söylediğimi yanlış anlamışsın” dedi.

ÖZBEK’TEN SERT ÇIKIŞ! ‘‘ÖYLE KONUŞAMAZSIN! BEN SENİN BABAN YAŞINDAYIM…’’

Dursun Özbek ten HT Spor sunucusu Ahmet Selim Kul a çok sert sözler! 1

HT Spor sunucularından Ahmet Selim Kul’a yönelik konuşan Başkan Dursun Özbek, ‘‘12 Kasım'da bir yorum yaptın sen... Buradaki programında. Ve orada da aynen şunları söyledin. Bana hitaben diyorsun ki; 'Uyanıklık yapılıyor'. 'Kulüpçülük anlamında. Eren 4 yıl 10 ay oynamış, bu operasyon 2 ay sonra yapılsaydı Eren'in adı çıkmayacakmış. Bu nasıl...' falan. Şimdi sevgili Ahmet bak, ben senin abin, baban yaşındayım. Sana bir tavsiyede bulunacağım. Kulüpçülüğün daniskasını sen bu ifadenle yapıyorsun. Kulüpçülüğün daniskasını bu ifadeyle yapıyorsun. Ben Galatasaray Spor Kulübü Başkanı olarak elbette ki oyuncumun arkasında duracağım. Cezası varsa cezasını çekecek. Ama benim orada ifade etmek istediğim şeyi tam anlamadın herhalde. Onun için efendim '5 yıl olsa ne olur, 6 yıl olsa ne olur' gibi bir ifadede bulunuyorsun. Bu son derece yanlış...' diye konuştu.

AHMET SELİM KUL KENDİNİ SAVUNDU!

Dursun Özbek ten HT Spor sunucusu Ahmet Selim Kul a çok sert sözler! 2

Özbek, ‘‘Benim ofisimde de evimde de Türkiye önemli haber kanallarından biri olan Habertürk hep açıktır. Ama Habertürk gibi bir kanalda, 'Uyanıklık yapıyor, kulüpçülük yapıyor' diye konuşamazsın! Benzer şeyleri başka yerlerde de yaptın!’’ dedi. Özbek’in konuşmasının ardından Ahmet Selim Kul da 'Başkanım size bazı şeyler yanlış aksettiriliyor' ifadelerini kullandı

Canlı Skor

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Brezilyalı futbolcu Fernandinho, kariyerine son verdiBrezilyalı futbolcu Fernandinho, kariyerine son verdi
Galatasaray Başkanı Dursun Özbek: "Hedefimiz Şampiyonlar Ligi..."Galatasaray Başkanı Dursun Özbek: "Hedefimiz Şampiyonlar Ligi..."
Anahtar Kelimeler:
Dursun Özbek Habertürk Evren Eren Elmalı bahis son dakika galatasaray
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Çete liderleri için sokağa çıktılar: 'İstanbul'un sefiri'

Çete liderleri için sokağa çıktılar: 'İstanbul'un sefiri'

Savcılık yazısında ortaya çıktı: Otelde kilitli kalmışlar

Savcılık yazısında ortaya çıktı: Otelde kilitli kalmışlar

Sevilla'da Türkiye'ye büyük şok! Soyunma odasında hırsızlık iddiası...

Sevilla'da Türkiye'ye büyük şok! Soyunma odasında hırsızlık iddiası...

Maneviyata yönelmişti! Fenomen diziye girdi! Sosyal medyada yorum yağdı

Maneviyata yönelmişti! Fenomen diziye girdi! Sosyal medyada yorum yağdı

Vatandaşlık maaşı geliyor! Her haneye bir asgari ücret: Tarihi belli oldu

Vatandaşlık maaşı geliyor! Her haneye bir asgari ücret: Tarihi belli oldu

Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! İşçi için sevindiren karar: Yargıtay son noktayı koydu

Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! İşçi için sevindiren karar: Yargıtay son noktayı koydu

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.