Dursun Özbek'ten HT Spor sunucusu Ahmet Selim Kul'a çok sert sözler!

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Habertürk ve HT Spor ortak yayınında soruları cevapladı. Programın son kısmında ise sunucu Ahmet Selim Kul’a yönelik Dursun Özbek’ten çok sert ifadeler geldi. Kul’un “uyanıklık yapılıyor” sözlerine karşı çıkan Özbek, “Ben senin abin, baban yaşındayım. Sana bir tavsiye vereyim: Kulüpçülüğün daniskasını bu ifadeyle sen yapıyorsun. Ben oyuncumun arkasında dururum, cezası varsa çeker ama söylediğimi yanlış anlamışsın” dedi.

ÖZBEK’TEN SERT ÇIKIŞ! ‘‘ÖYLE KONUŞAMAZSIN! BEN SENİN BABAN YAŞINDAYIM…’’

HT Spor sunucularından Ahmet Selim Kul’a yönelik konuşan Başkan Dursun Özbek, ‘‘12 Kasım'da bir yorum yaptın sen... Buradaki programında. Ve orada da aynen şunları söyledin. Bana hitaben diyorsun ki; 'Uyanıklık yapılıyor'. 'Kulüpçülük anlamında. Eren 4 yıl 10 ay oynamış, bu operasyon 2 ay sonra yapılsaydı Eren'in adı çıkmayacakmış. Bu nasıl...' falan. Şimdi sevgili Ahmet bak, ben senin abin, baban yaşındayım. Sana bir tavsiyede bulunacağım. Kulüpçülüğün daniskasını sen bu ifadenle yapıyorsun. Kulüpçülüğün daniskasını bu ifadeyle yapıyorsun. Ben Galatasaray Spor Kulübü Başkanı olarak elbette ki oyuncumun arkasında duracağım. Cezası varsa cezasını çekecek. Ama benim orada ifade etmek istediğim şeyi tam anlamadın herhalde. Onun için efendim '5 yıl olsa ne olur, 6 yıl olsa ne olur' gibi bir ifadede bulunuyorsun. Bu son derece yanlış...' diye konuştu.

AHMET SELİM KUL KENDİNİ SAVUNDU!

Özbek, ‘‘Benim ofisimde de evimde de Türkiye önemli haber kanallarından biri olan Habertürk hep açıktır. Ama Habertürk gibi bir kanalda, 'Uyanıklık yapıyor, kulüpçülük yapıyor' diye konuşamazsın! Benzer şeyleri başka yerlerde de yaptın!’’ dedi. Özbek’in konuşmasının ardından Ahmet Selim Kul da 'Başkanım size bazı şeyler yanlış aksettiriliyor' ifadelerini kullandı