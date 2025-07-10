Dursun Özbek'ten kafa karıştıran Osimhen açıklaması! Galatasaray masadan kalkıyor mu?

Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaray ile Napoli arasında Victor Osimhen pazarlığı devam ederken Dursun Özbek'ten sürpriz bir açıklama geldi.

DURSUN ÖZBEK'TEN KAFA KARIŞTIRAN AÇIKLAMA

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Victor Osimhen transferi için Radyospor'a konuştu. Özbek, "Galatasaray'da her şey olan dahilinde ilerliyor. Galatasaray'ı mali açıdan zora sokacak bir hamlede asla bulunmadık ve bulunmayacağız. Bu durum Osimhen'in olası transferi için de geçerli." dedi.

NAPOLİ VE OSIMHEN TEMİNAT BEKLİYOR

Hem Napoli hem de Osimhen ile anlaşan Galatasaray'ın teminat mektubu vermesi gerekiyor. Hem Osimhen hem de Napoli, ödemeleri garantiye alabilmek için sarı-kırmızılılardan bu teminatı istedi. Aksi takdirde, transferin sonuçlanmayacağı ve Osimhen transferinin iptal olacağı öğrenildi.