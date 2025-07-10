Dursun Özbek'ten kafa karıştıran Osimhen açıklaması! Galatasaray masadan kalkıyor mu?

Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaray ile Napoli arasında Victor Osimhen pazarlığı devam ederken Dursun Özbek'ten sürpriz bir açıklama geldi.
Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Victor Osimhen transferi için Radyospor'a konuştu. Özbek, "Galatasaray'da her şey olan dahilinde ilerliyor. Galatasaray'ı mali açıdan zora sokacak bir hamlede asla bulunmadık ve bulunmayacağız. Bu durum Osimhen'in olası transferi için de geçerli." dedi.
Hem Napoli hem de Osimhen ile anlaşan Galatasaray'ın teminat mektubu vermesi gerekiyor. Hem Osimhen hem de Napoli, ödemeleri garantiye alabilmek için sarı-kırmızılılardan bu teminatı istedi. Aksi takdirde, transferin sonuçlanmayacağı ve Osimhen transferinin iptal olacağı öğrenildi.
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