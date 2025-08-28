SPOR

Dursun Özbek'ten Şampiyonlar Ligi kura çekimi sonrası rakiplere gözdağı!

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Şampiyonlar Ligi kura çekimin ardından transferler hakkında açıklama yaptı ve rakiplere gözdağı verdi.

Emre Şen

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Şampiyon Ligi kura çekimin ardından açıklamalarda bulundu.

"GALATASARAY BU TAKIMLAR KADAR GÜÇLÜ"

Dursun Özbek ten Şampiyonlar Ligi kura çekimi sonrası rakiplere gözdağı! 1

Dursun Özbek: "Galatasaray öyle bakmaz. Galatasaray bu takımlar kadar güçlü en az. Şampiyonlar Ligi bambaşka bir yer. Şampiyonlar Ligi'ne katılan her takımı aynı düşünmek lazım. Gruptaki maçlarımızda Galatasaray'a yakışır, mutlu edecek bir performans göstermek zorundayız. Çok mutluyum, çok güzel takımlar geliyor. Performansı yüksek takımlar geliyor. Türk futbolseverlere bu takımları seyrettirme fırsatı elimizde. En iyi performansı gösterip taraftarlarımız ve Türkiye'yi memnun edecek sonuçlar alacağız. Şampiyonlar Ligi'nde hedefimiz çok yüksek. ona göre takım kurduk. Artık söz bizde. Takımıma güveniyorum. İnşallah çok başarılı olacağız. Rakipler bizimle maç yaparken iki kez düşünsün."

"BİZ DEĞİL RAKİPLER DÜŞÜNSÜN"

Abdullah Kavukcu: "Güçlü rakipler çıktı dediniz, Galatasaray da çok güçlü. Hocamızın bizden istediği oyuncuları tek tek alıyoruz. Bir pozisyon daha var. Onu da yapacağız. Biz buradan inanıyoruz, çok güçlü bir şekilde çıkacağız. Galatasaray gerçekten buradaki ilgiyi alakayı görüyoruz, çok büyük bir isim Galatasaray. Biz değil rakipler düşünsün."

