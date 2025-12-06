Sadettin Saran'dan Galatasaray açıklaması: "Başkan gerekeni yapacak"

Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, RAMS Başakşehir - Fenerbahçe maçı öncesinde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

"DÜN YAŞANANLAR BİZİ ŞAŞIRTTI VE ÜZDÜ"

"Seçim zamanı "Tekmeye kafayla giren, yerlerde yatmayacak, spor ahlakıyla mücadele edecek bir takım kuracağız" dedik. Bunu gerçekleştirdik. Fakat dün yaşananlar camiamızı şaşırttı ve üzdü. Bizi çekmek istedikleri yere gelmemeye çalışıyoruz. Çünkü bu Türk sporu için çok kötü sonuçlar doğurur.

"GEREKENİ YAPACAĞINA İNANIYORUZ"

TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu ile iletişim halinde olduklarını söyleyen Saran, "Arkadaşlarım bugün federasyon yetkilileriyle görüştü. Ben sayın başkanla iletişim halindeyim. Kendisinin döndüğünde gerekeni yapacağına inanıyoruz." ifadelerini kullandı.