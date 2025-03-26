SPOR

71
62
51
44
44
38
37
36
35
35
33
33
31
31
30
27
27
19
0
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Galatasaray
  4. Dursun Özbek'ten Serdal Adalı'nın açıklamalarına destek

Dursun Özbek'ten Serdal Adalı'nın açıklamalarına destek

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
26.03.2025 21:18
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, Beşiktaş Kulübü Başkanı Serdal Adalı'nın "yabancı hakem açıklamalarına" destek verdi.

Dursun Özbek'ten Serdal Adalı'nın açıklamalarına destek

Sarı-kırmızılı kulübün başkanı Özbek, AA muhabirine yaptığı açıklamada "Biz çeşitli defalar Beşiktaş'ın bu talebinin haklı olduğunu ve desteklediğimizi söyledik. Serdal başkanın bugün yaptığı açıklamalarının ekseriyetine imzamı atarım." ifadelerini kullandı.

Beşiktaş başkanı Serdal Adalı, Süper Lig'in 25. haftasında oynanan Galatasaray-Fenerbahçe derbisini Sloven hakem Slavko Vincic'in yönettiğini hatırlatarak Beşiktaş-Galatasaray müsabakası için yabancı hakem talebini reddeden Türkiye Futbol Federasyonuna istifa çağrısında bulunmuştu.

Adalı, Süper Lig'in 29. haftasında 29 Mart Cumartesi günü oynanacak derbi için hakem Yasin Kol'un atanmasını sert sözlerle eleştirmişti.

Canlı Skor

Galatasaray'a Beşiktaş derbisi öncesi sakatlık şoku! Takımın yıldızı forma giyemeyebilir...Galatasaray'a Beşiktaş derbisi öncesi sakatlık şoku! Takımın yıldızı forma giyemeyebilir...
Beşiktaş, TFF'yi istifaya davet etti! Serdal Adalı'dan Galatasaray maçına atanan Yasin Kol için büyük tepki..Beşiktaş, TFF'yi istifaya davet etti! Serdal Adalı'dan Galatasaray maçına atanan Yasin Kol için büyük tepki..
Anahtar Kelimeler:
beşiktaş galatasaray
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ramazan Bayramı açıklaması! Tatil süresi 9 güne çıktı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ramazan Bayramı açıklaması! Tatil süresi 9 güne çıktı

Avcılar'da aile katliamı! 3 ölü, 1 yaralı

Avcılar'da aile katliamı! 3 ölü, 1 yaralı

Real Madrid taraftarının göz bebeği Arda Güler'e Premier Lig ekibi resmen talip oldu! "Arda'yı transfer etmek istiyoruz"

Real Madrid taraftarının göz bebeği Arda Güler'e Premier Lig ekibi resmen talip oldu! "Arda'yı transfer etmek istiyoruz"

Beşiktaş, TFF'yi istifaya davet etti! Serdal Adalı'dan Galatasaray maçına atanan Yasin Kol için büyük tepki..

Beşiktaş, TFF'yi istifaya davet etti! Serdal Adalı'dan Galatasaray maçına atanan Yasin Kol için büyük tepki..

TFF'den herkesi ters köşe yapan hamle! Beşiktaş-Galatasaray derbisinin hakemi açıklandı

TFF'den herkesi ters köşe yapan hamle! Beşiktaş-Galatasaray derbisinin hakemi açıklandı

Beşiktaş'a Galatasaray maçı için sahaya çıkmama çağrısı! "Sahaya çıkma Beşiktaş"

Beşiktaş'a Galatasaray maçı için sahaya çıkmama çağrısı! "Sahaya çıkma Beşiktaş"

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Düzinelerce köpeğe tecavüz edip işkenceyle öldürdü

Düzinelerce köpeğe tecavüz edip işkenceyle öldürdü

Geri ödemesiz 20.000 TL nakit fırsatı burada!

Geri ödemesiz 20.000 TL nakit fırsatı burada!

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

Yorgunluk nedir unutturacak! Çok satan masaj aletleri indirimde

Yorgunluk nedir unutturacak! Çok satan masaj aletleri indirimde

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.