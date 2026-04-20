SPOR

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Galatasaray

Dursun Özbek'ten Uğurcan Çakır için ağızları açık bırakan karar!

Inter’in radarına giren Uğurcan Çakır için Galatasaray’dan net hamle geldi. Sarı kırmızılılar, yıldız kalecinin maaşına yüzde 100 zam yapmaya hazırlanıyor.

Cevdet Berker İşleyen
Uğurcan Çakır

TR Türkiye
Yaş: 30 / Pozisyon Kaleci
Oynadığı Takım: Galatasaray
Galatasaray’ın sezon başında Trabzonspor’dan kadrosuna kattığı Uğurcan Çakır, gösterdiği performansla kısa sürede takımın en kritik isimlerinden biri haline geldi. Sarı kırmızılılar, başarılı kaleciyle ilgili önemli bir karar aşamasına geldi.

INTER TAKİBE ALDI

Avrupa’dan talipleri artan Uğurcan Çakır için İtalya Serie A devi Inter’in devreye girdiği öğrenildi. Kulüp cephesi, İtalyan ekibinin milli kaleciye olan ilgisini doğrularken, transfer ihtimali gündemi hareketlendirdi.

YÖNETİMDEN NET MESAJ

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, yaşanan gelişmelerin ardından Uğurcan Çakır için kritik bir adım atma kararı aldı. Sarı kırmızılı yönetim, tecrübeli kaleciyi kesinlikle takımda tutmak istiyor.

MAAŞINA YÜZDE 100 ZAM

Halihazırda 110 milyon lira kazanan Uğurcan Çakır’ın maaşında ciddi bir artış planlanıyor. Yönetimin, başarılı eldivenin ücretine yüzde 100 oranında zam yaparak hem performansını ödüllendirmeyi hem de takımda kalmasını sağlamayı hedeflediği belirtiliyor.

Anahtar Kelimeler:
Dursun Özbek Uğurcan Çakır Zam son dakika galatasaray
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.