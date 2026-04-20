Dursun Özbek'ten Uğurcan Çakır için ağızları açık bırakan karar!

Galatasaray’ın sezon başında Trabzonspor’dan kadrosuna kattığı Uğurcan Çakır, gösterdiği performansla kısa sürede takımın en kritik isimlerinden biri haline geldi. Sarı kırmızılılar, başarılı kaleciyle ilgili önemli bir karar aşamasına geldi.

INTER TAKİBE ALDI

Avrupa’dan talipleri artan Uğurcan Çakır için İtalya Serie A devi Inter’in devreye girdiği öğrenildi. Kulüp cephesi, İtalyan ekibinin milli kaleciye olan ilgisini doğrularken, transfer ihtimali gündemi hareketlendirdi.

YÖNETİMDEN NET MESAJ

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, yaşanan gelişmelerin ardından Uğurcan Çakır için kritik bir adım atma kararı aldı. Sarı kırmızılı yönetim, tecrübeli kaleciyi kesinlikle takımda tutmak istiyor.

MAAŞINA YÜZDE 100 ZAM

Halihazırda 110 milyon lira kazanan Uğurcan Çakır’ın maaşında ciddi bir artış planlanıyor. Yönetimin, başarılı eldivenin ücretine yüzde 100 oranında zam yaparak hem performansını ödüllendirmeyi hem de takımda kalmasını sağlamayı hedeflediği belirtiliyor.