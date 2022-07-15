Dursun Özbek ve Okan Buruk'tan flaş karar! Resmen takımdan kovuldular...

Avusturya'da kampta olan Galatasaray'ın yeni sezon hazırlıkları sürerken geçtiğimiz günlerde basına yansıyan görüntüler çok konuşulmuştu. Ömer Bayram ve Aytaç Kara'nın ikili mücadele ve top saklama çalışması sırasında görüntülerine taraftar büyük tepki göstermişti.

SİVASSPOR TALİP OLDU

Ülkemizi Avrupa Ligi'nde temsil edecek olan Sivasspor'da teknik direktör Rıza Çalımbay transfer için Galatasaraylı Aytaç Kara'yı listesine aldı. Kara geçen sezon G.Saray'da ve kiralık gittiği Göztepe'de 20 maça çıktı, 1 asist yaptı. Kara, kariyerine İzmir temsilcisi Altay altyapısında başladı. Tecrübeli orta sahanın güncel piyasa değeri ise 1 milyon euro...

"KENDİNİZE KULÜP BULUN!"

Galatasaray yönetimi, Okan Buruk ile bir toplantı yaparak bu ikilinin satışına onay verip vermediğini sordu. Okan Buruk ise hem Aytaç'ı hem de Ömer'i önümüzdeki sene düşünmediğini söyleyince transferler onaylandı.

