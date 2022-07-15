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  4. Dursun Özbek ve Okan Buruk'tan flaş karar! Resmen takımdan kovuldular...

Dursun Özbek ve Okan Buruk'tan flaş karar! Resmen takımdan kovuldular...

15.07.2022 13:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray'da Aytaç Kara ve Ömer Bayram'ın geçtiğimiz günlerde yapılan antrenmanda sergiledikleri görüntü tepki çekmişti. Taraftarların, takımdan gitmesini istediği ikili hakkında karar verildi. Okan Buruk'un önümüzdeki senenin planlamasına dahil etmediği oyuncular listesinde yer alan Aytaç Kara ve Ömer Bayram'a kendilerine kulüp bulması için zaman verildiği öne sürüldü.

Dursun Özbek ve Okan Buruk'tan flaş karar! Resmen takımdan kovuldular...

Avusturya'da kampta olan Galatasaray'ın yeni sezon hazırlıkları sürerken geçtiğimiz günlerde basına yansıyan görüntüler çok konuşulmuştu. Ömer Bayram ve Aytaç Kara'nın ikili mücadele ve top saklama çalışması sırasında görüntülerine taraftar büyük tepki göstermişti.

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Ülkemizi Avrupa Ligi'nde temsil edecek olan Sivasspor'da teknik direktör Rıza Çalımbay transfer için Galatasaraylı Aytaç Kara'yı listesine aldı. Kara geçen sezon G.Saray'da ve kiralık gittiği Göztepe'de 20 maça çıktı, 1 asist yaptı. Kara, kariyerine İzmir temsilcisi Altay altyapısında başladı. Tecrübeli orta sahanın güncel piyasa değeri ise 1 milyon euro...

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Galatasaray yönetimi, Okan Buruk ile bir toplantı yaparak bu ikilinin satışına onay verip vermediğini sordu. Okan Buruk ise hem Aytaç'ı hem de Ömer'i önümüzdeki sene düşünmediğini söyleyince transferler onaylandı.

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Anahtar Kelimeler:
Ömer Bayram galatasaray
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