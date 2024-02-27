Dursun Özbek ve Selahattin Baki için açıklama!

Türkiye Futbol Federasyonu, Galatasaray Başkanı Dursun Özbek ve Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Selahattin Baki'nin PFDK'ye sevk edildiğini açıkladı.

İşte TFF'nin yaptığı açıklama;

SELAHATTİN BAKİ

"FENERBAHÇE A.Ş. Kulübü'nün 24.02.2024 tarihinde oynanan FENERBAHÇE A.Ş.-KASIMPAŞA A.Ş. Trendyol Süper Lig müsabakasındaki "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile Sportif Ekipman Talimatı'nın 22/1 maddesi ve Kulüp Yöneticisi Selahattin Baki'nin müsabaka sonrası kulüp resmi sosyal medya hesabında (youtube) yayınlanan beyanlarında ve 26.02.2024 tarihinde kulüp resmi internet sitesinde yayınlanan beyanlarında yer alan "sportmenliğe aykırı hareketler" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,

SELAHATTİN BAKİ'nin (Fenerbahçe A.Ş. Kulübü İdarecisi) müsabaka sonrası kulüp resmi sosyal medya hesabından (youtube) yayınlanan beyanlarında yer alan ve 26.02.2024 tarihinde kulüp resmi internet sitesinde yayınlanan beyanlarında yer alan "sportmenliğe aykırı hareketleri" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir."

DURSUN ÖZBEK

"GALATASARAY A.Ş. Kulübü'nün 24.02.2024 tarihinde kulüp resmi sosyal medya hesabından (X) yapılan paylaşımda yer alan "sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine, DURSUN AYDIN ÖZBEK'in (Galatasaray A.Ş. Kulübü Başkanı) 24.02.2024 tarihinde kulüp resmi sosyal medya hesabından (X) yaptığı paylaşımında yer alan "sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir."





