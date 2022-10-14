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Dursun Özbek: Yaşasın Galatasaray!

14.10.2022 15:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray Spor Kulübü’nün 117. yılı dolayısıyla bir dizi kutlamalar düzenlendi. İlk olarak kulübün kurucusu Ali Sami Yen Bey’in, Feriköy Mezarlığı’ndaki kabri ziyaret edildi ve oradan Taksim Cumhuriyet Anıtı’na çelenk bırakıldı.

Dursun Özbek: Yaşasın Galatasaray!

Daha sonra Galatasaray Lisesi’ne geçildi. Burada Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Galatasaray Divan Başkanı Aykutalp Derkan, Galatasaray Eğitim Vakfı Başkanı İnan Kıraç, yönetim kurulu, kulüp üyeleri ve çeşitli branşlardaki sporcularla geleneksel pilav yemeğinde bir araya geldi.

DURSUN ÖZBEK: "YAŞASIN GALATASARAY"

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Tevfik Fikret Salonu’nda yaptığı konuşmada, "Bir asırdan uzun zamandır Galatasaray, kurucusu Ali Sami Yen Bey ve arkadaşlarının belirlediği Türk olmayan takımları yenmek hedefi ve iradesini yaşatmak için hiç durmadan çalışıyoruz. Gururluyuz, tarih boyunca önüne hangi zorluk çıkarsa çıksın, başarı hikayesini yapmış olan camianın fertleriyiz. Mücadele ettiğimiz her branşta Galatasaray demek, inanmak, rekabet etmek ve başarmak demektir. Mutluyuz çünkü Galatasaray sevgisi o kadar büyük bir sevgi ki sadece bizimle değil, bizden sonraki nesillerle daha da büyüyecek. Galatasaray bayrağını her yerde en güçlü şekilde dalgalandırmak, bizden sonraki kuşaklara en iyi şekilde bırakmak bizim en önemli görevimiz. Ben gençlerimizin Galatasaray’a olan sevgisini gördükçe bizi çok da iyi günler beklediğine inanıyorum. Biz Galatasaraylılar, 117. yaşımızı kutlarken bir başka kutlamanın da arifesindeyiz. Mustafa Kemal Atatürk’ün bize emanet ettiği Cumhuriyetimizin 100. yılını da çok yakında kutluyor olacağız. Galatasaray şanlı tarihiyle, fikri hür, vicdanı hür duruşuyla, eşi benzeri olmayan başarılarıyla Cumhuriyetimizin en değerli spor kulübü olmuştur. 22 Ekim tarihinde Anıtkabir’e, Atamızın huzuruna çıkarak, ona verdiğimiz sözleri tekrar edeceğiz. Tüm camiamıza birlik, başarı ve sevgi dolu günler diliyorum. Yaşasın Galatasaray" diye konuştu.

Konuşmalarından ardından etkinliğe katılan en kıdemli üye olan 92 yaşındaki Ahmet Özer Atayolu, yaş kütüğüne 117. yıl plaketini çaktı. Organizasyonda ayrıca divan üyeliğinde 50. yılını dolduran 30 üyeye berat ve madalyaları takdime edildi.
Kutlamalar bu yıl kazanılan ödül ile kupaların müzeye teslimi töreniyle tamamlandı.

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