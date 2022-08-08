Dürüst Hırsız filmi 8 Ağustos 2022 Pazartesi gününün en çok araştırılan konuları arasında yer alıyor. Film, ülkemizde 6 Kasım 2020'de vizyona girmiştir. Peki Dürüst Hırsız filminin konusu nedir? Dürüst Hırsız filminin oyuncuları kimler? Ayrıntılar haberimizde...

DÜRÜST HIRSIZ FİLMİNİN KONUSU NEDİR?

Dürüst Hırsız filminin konusu:

"Dürüst Hırsız, aşık olduktan sonra teslim olmaya karar veren bir banka soyguncusunun hikayesini konu ediyor. Ünlü bir hırsız olan Tom, ganimetlerini sakladığı depoda çalışan Annie'ye aşık olur. Annie'ye karşı hissettiği duygular, onun hayatının değişmesine neden olur. Annie, Tom'u geçmişindeki hataları artık arkasında bırakması ve kendisine yeni bir dünya kurması konusunda teşvik eder.

Yalanlar üzerine bir ilişki kurmak istemeyen Tom, Annie'nin de desteğiyle FBI'a teslim olmaya karar verir. Suçlarını itiraf etmek için FBI'ı aradığında, ajan Baker ve ajan Meyers bunun bir şaka olduğunu düşünür. Tom'un anlattıklarını ciddiye almayan ajanlar, konuyla ilgilenmesi için daha az kıdemli ajan olan Nivens ve Hall'u gönderir. Tom'un söylediklerinin gerçek olduğunu anlayan iki ajan, toplanan bu yasa dışı paranın daha iyi bir hayat kurmanın yolu olduğunu düşünürler. Bu durum üzerine iyi ile kötünün yer değiştirdiği bir kedi ve oyunu başlar."

DÜRÜST HIRSIZ FİLMİNİN OYUNCULARI KİMLERDİR?

Liam Neeson

Kate Walsh

Jai Courtney

Jeffrey Donovan

Anthony Ramos

Robert Patrick

Jasmine Cephas Jones

Patty O'Neil

