Mynet Trend

  1. Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Eğlence
  4. Dürüst Hırsız filminin konusu nedir? Dürüst Hırsız filminin oyuncuları kimler?

Dürüst Hırsız filminin konusu nedir? Dürüst Hırsız filminin oyuncuları kimler?

08.08.2022 19:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dürüst Hırsız filmi 8 Ağustos 2022 Pazartesi günü televizyon yayın akışında yer alması sebebiyle vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. 2020 yapımı aksiyon - gerilim türündeki filmin süresi 1 saat 39 dakikadır. Peki Dürüst Hırsız filminin konusu nedir? Dürüst Hırsız filminin oyuncuları kimler? İşte merak edilen soruların yanıtı...

Dürüst Hırsız filminin konusu nedir? Dürüst Hırsız filminin oyuncuları kimler?

Dürüst Hırsız filmi 8 Ağustos 2022 Pazartesi gününün en çok araştırılan konuları arasında yer alıyor. Film, ülkemizde 6 Kasım 2020'de vizyona girmiştir. Peki Dürüst Hırsız filminin konusu nedir? Dürüst Hırsız filminin oyuncuları kimler? Ayrıntılar haberimizde...

DÜRÜST HIRSIZ FİLMİNİN KONUSU NEDİR?

Dürüst Hırsız filminin konusu:

"Dürüst Hırsız, aşık olduktan sonra teslim olmaya karar veren bir banka soyguncusunun hikayesini konu ediyor. Ünlü bir hırsız olan Tom, ganimetlerini sakladığı depoda çalışan Annie'ye aşık olur. Annie'ye karşı hissettiği duygular, onun hayatının değişmesine neden olur. Annie, Tom'u geçmişindeki hataları artık arkasında bırakması ve kendisine yeni bir dünya kurması konusunda teşvik eder.

Yalanlar üzerine bir ilişki kurmak istemeyen Tom, Annie'nin de desteğiyle FBI'a teslim olmaya karar verir. Suçlarını itiraf etmek için FBI'ı aradığında, ajan Baker ve ajan Meyers bunun bir şaka olduğunu düşünür. Tom'un anlattıklarını ciddiye almayan ajanlar, konuyla ilgilenmesi için daha az kıdemli ajan olan Nivens ve Hall'u gönderir. Tom'un söylediklerinin gerçek olduğunu anlayan iki ajan, toplanan bu yasa dışı paranın daha iyi bir hayat kurmanın yolu olduğunu düşünürler. Bu durum üzerine iyi ile kötünün yer değiştirdiği bir kedi ve oyunu başlar."

DÜRÜST HIRSIZ FİLMİNİN OYUNCULARI KİMLERDİR?

Liam Neeson

Kate Walsh

Jai Courtney

Jeffrey Donovan

Anthony Ramos

Robert Patrick

Jasmine Cephas Jones

Patty O'Neil

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Üstsüz dansı pahalıya patladı! İç çamaşırına bahşiş...Üstsüz dansı pahalıya patladı! İç çamaşırına bahşiş...
Damat gelini düğünlerinde döverek öldürdüDamat gelini düğünlerinde döverek öldürdü
Şartları tek tek anlattı! “Kocam için metres kiralamak...”Şartları tek tek anlattı! “Kocam için metres kiralamak...”
Anahtar Kelimeler:
film tavsiyeleri
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Trend Haberler

Doğduğu ülkede yasaklanmıştı! Tek bir şişeye servet ödedi

Doğduğu ülkede yasaklanmıştı! Tek bir şişeye servet ödedi

Cinsel ilişki yaşarken ölümcül olay! Sizin de başınıza gelebilir

Cinsel ilişki yaşarken ölümcül olay! Sizin de başınıza gelebilir

Cinsel ilişki itirafı tepki çekti! “Günde 14 kez..."

Cinsel ilişki itirafı tepki çekti! “Günde 14 kez..."

Transparan elbisesiyle duşa girdi! Olay yaratan paylaşım

Transparan elbisesiyle duşa girdi! Olay yaratan paylaşım

İlginizi Çekebilir

Trafiği birbirine kattı! “Nedeni sadece bir hapşırık”

Trafiği birbirine kattı! “Nedeni sadece bir hapşırık”

Tatilde aradığınız huzuru Didim'de bulabilirsiniz!

Tatilde aradığınız huzuru Didim'de bulabilirsiniz!

Bel ve sırt sağlığınıza iyi gelirken kaliteli bir uyku çekmenizi de sağlayacak çift kişilik yataklar

Bel ve sırt sağlığınıza iyi gelirken kaliteli bir uyku çekmenizi de sağlayacak çift kişilik yataklar

Kadınların odalarına girip sutyenlerini çaldı! Yetinmeyip...

Kadınların odalarına girip sutyenlerini çaldı! Yetinmeyip...

80 yıllık gizli evraklardan prezervatif kutularına!

80 yıllık gizli evraklardan prezervatif kutularına!

Sıcaklarla baş etmenin en pratik yolu portatif klima önerilerimize mutlaka göz atın!

Sıcaklarla baş etmenin en pratik yolu portatif klima önerilerimize mutlaka göz atın!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.