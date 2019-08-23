Duş lifi için birbirlerine girdiler! O anlar viral oldu

Golden retriever cinsi iki köpek, sahiplerinin duş lifi için kavgaya tutuştu. Ancak didişme öylesine uzun sürdü ki, köpeklerden biri lif ağızlarındayken uyuyakaldı.

SAHİPLERİ SOSYAL MEDYADA PAYLAŞTI

Golden retriever cinsi Molson ve Maple isimli iki köpek, sahiplerinin duş lifi uğruna kavga etmeye başladı. Sahipleri tarafından kaydedilen ve sosyal medyada paylaşılan videoda, köpeklerin ikisi de sahiplerinin lifini almak konusunda ısrarcı oldu.

GÖRÜNTÜLER VİRAL OLDU

Ancak kavga o kadar uzun sürdü ki, köpeklerden biri uyuyakaldı. Sevimli köpeklerin görüntüleri, sosyal medyada viral oldu.

