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Dusko Tosic ile Jelena Karleusa boşanıyor (Tosic'in yeni aşkı Jovana Djordjevic)

emre Kurtulmuş emre Kurtulmuş
SPOR  | 22.04.2019 10:35 | Son Güncelleme

Sırp basını, Dusko Tosic ile Jelena Karleusa'nın boşanacaklarını yazdı. İhanet iddialarıyla konuşulan ikili, sosyal medyada birbirlerini takip etmeyi de bıraktı. Tosic'in Lazio'da forma giyen Filip Djordjevic'in eşi Jovana Djordjevic'le aşk yaşadığı yazıldı.

Dusko Tosic ile Jelena Karleusa boşanıyor (Tosic'in yeni aşkı Jovana Djordjevic)

Dusko Tosic ve Jelena Karleusa arasında ayrılık çanları çalmaya başladı. İhanet iddialarıyla konuşulan ikili, sosyal medyada birbirlerini takip etmeyi bıraktı. Bu durum ayrılık iddialarını yeniden gündeme taşıdı.

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Sırp basını da ikilinin Sırbistan'ın başkenti Belgrad'taki evlerinde son kez buluşup konuşacaklarını ve çiftin bu yaz anlaşmalı olarak boşanacaklarını yazdı. Çiftin çocuklarının ise annede kalacağı vurgulandı.

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Jelena'nın yasak aşkı Boşnak futbolcu Ognjen Vranjes ile olan samimi görüntüleri internete sızdırılırken, Dusko Tosic'in ise Lazio'da forma giyen Filip Djordjevic'in eşi Jovana Djordjevic'le aşk yaşadığı yazıldı.

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Anahtar Kelimeler:
Dusko Tosic jelena karleusa

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