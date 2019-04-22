Dusko Tosic ile Jelena Karleusa boşanıyor (Tosic'in yeni aşkı Jovana Djordjevic)

Dusko Tosic ve Jelena Karleusa arasında ayrılık çanları çalmaya başladı. İhanet iddialarıyla konuşulan ikili, sosyal medyada birbirlerini takip etmeyi bıraktı. Bu durum ayrılık iddialarını yeniden gündeme taşıdı.

Sırp basını da ikilinin Sırbistan'ın başkenti Belgrad'taki evlerinde son kez buluşup konuşacaklarını ve çiftin bu yaz anlaşmalı olarak boşanacaklarını yazdı. Çiftin çocuklarının ise annede kalacağı vurgulandı.

Jelena'nın yasak aşkı Boşnak futbolcu Ognjen Vranjes ile olan samimi görüntüleri internete sızdırılırken, Dusko Tosic'in ise Lazio'da forma giyen Filip Djordjevic'in eşi Jovana Djordjevic'le aşk yaşadığı yazıldı.





