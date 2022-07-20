Dusko Tosic'in eski eşi Jelena Karleusa ile çıplak fotoğrafları sızan Ognjen Vranjes Süper Lig'e geri dönüyor!

Türkiye'de daha önce 2014/15 sezonunda Elazığspor ve 2016/17 sezonunda Gaziantepspor formalarını terletmiş olan Ognjen Vranjes, Spor Toto Süper Lig'e geri dönüyor. Vranjes için geri dönüş haberlerinin ortaya çıkmasının ardından akıllara Jelena Karleusa ile yaşadığı olay geldi.

HATAYSPOR TEKLİF YAPTI

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Hatayspor, Yunanistan Süper Ligi takımlarından AEK forması giyen stoper oyuncusu Ognjen Vranjes için resmi teklifte bulundu.

ÜÇ FARKLI TAKIM OLACAK

Bosna Hersek Milli Takımı'nın formasını 38 kez giymiş olan Vranjes'in transferinin gerçekleşmesi durumunda 32 yaşındaki stoper, Türkiye'de üç farklı takımda yer almış olacak.

AKILLARA JELENA İLE YAŞADIĞI AŞK GELDİ

Ognjen Vranjes'in Türkiye'ye dönüş haberinin gündeme gelmesi, Beşiktaş'ın eski futbolcusu Dusko Tosic'in eski eşi Jelena Karleusa ile Vranjes arasındaki yasak aşkı hatırlattı.

FOTOĞRAFLARI SIZMIŞTI

Ocak 2019'da Jelena Karleusa'nın, eski eşi Dusko Tosic'i bir başka futbolcu Ognjen Vranjes ile aldattığı ortaya çıkmış ve ikilinin fotoğrafları basına sızmıştı.

"FACETIME" ÜZERİNDEN...

O dönem Jelena ile Ognjen Vranjes'in "FaceTime" üzerinden çırılçıplak görüntülü konuştuğu ve ünlü şarkıcının mahrem yerlerini Vranjes'e gösterdiği iddia edilmişti.

İKİ YIL BOYUNCA İLİŞKİ YAŞADILAR

Jelena bu haberleri yalanlarken, Vranjes ise Jelena ile 2 yıl boyunca ilişki yaşadıklarını itiraf etmişti.

