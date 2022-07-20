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Dusko Tosic'in eski eşi Jelena Karleusa ile çıplak fotoğrafları sızan Ognjen Vranjes Süper Lig'e geri dönüyor!

20.07.2022 11:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Beşiktaş'ta forma giydiği dönemde 2 kez Süper Lig şampiyonluğu yaşayan ve gösterdiği performansla taraftarların beğenisini toplayan Dusko Tosic'in eski eşi Jelena Karleusa ile yasak aşk yaşayan Ognjen Vranjes, daha önce oynadığı Süper Lig'e geri dönüyor. Hatayspor, 32 yaşındaki stoper oyuncusuna resmi teklif yaptı. Bosnalı futbolcunun Jelena ile birlikte çıkan fotoğrafları çok konuşulmuştu.

Dusko Tosic'in eski eşi Jelena Karleusa ile çıplak fotoğrafları sızan Ognjen Vranjes Süper Lig'e geri dönüyor!

Türkiye'de daha önce 2014/15 sezonunda Elazığspor ve 2016/17 sezonunda Gaziantepspor formalarını terletmiş olan Ognjen Vranjes, Spor Toto Süper Lig'e geri dönüyor. Vranjes için geri dönüş haberlerinin ortaya çıkmasının ardından akıllara Jelena Karleusa ile yaşadığı olay geldi.

HATAYSPOR TEKLİF YAPTI

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Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Hatayspor, Yunanistan Süper Ligi takımlarından AEK forması giyen stoper oyuncusu Ognjen Vranjes için resmi teklifte bulundu.

ÜÇ FARKLI TAKIM OLACAK

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Bosna Hersek Milli Takımı'nın formasını 38 kez giymiş olan Vranjes'in transferinin gerçekleşmesi durumunda 32 yaşındaki stoper, Türkiye'de üç farklı takımda yer almış olacak.

AKILLARA JELENA İLE YAŞADIĞI AŞK GELDİ

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Ognjen Vranjes'in Türkiye'ye dönüş haberinin gündeme gelmesi, Beşiktaş'ın eski futbolcusu Dusko Tosic'in eski eşi Jelena Karleusa ile Vranjes arasındaki yasak aşkı hatırlattı.

FOTOĞRAFLARI SIZMIŞTI

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Ocak 2019'da Jelena Karleusa'nın, eski eşi Dusko Tosic'i bir başka futbolcu Ognjen Vranjes ile aldattığı ortaya çıkmış ve ikilinin fotoğrafları basına sızmıştı.

"FACETIME" ÜZERİNDEN...

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O dönem Jelena ile Ognjen Vranjes'in "FaceTime" üzerinden çırılçıplak görüntülü konuştuğu ve ünlü şarkıcının mahrem yerlerini Vranjes'e gösterdiği iddia edilmişti.

İKİ YIL BOYUNCA İLİŞKİ YAŞADILAR

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Jelena bu haberleri yalanlarken, Vranjes ise Jelena ile 2 yıl boyunca ilişki yaşadıklarını itiraf etmişti.

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Spor Toto Süper Lig Süper Lig Jelena Karleusa beşiktaş son dakika haberleri tosic
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