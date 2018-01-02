MAGAZİN

Düşman çatlattılar! Yeliz Yeşilmen'den eşine jest

MAGAZİN HABERLERİ | 02.01.2018 14:20 | Son Güncelleme 2 saat önce

Yeliz Yeşilmen ve iş adamı eşi Ali Uğur Akbaş'ın evliliği doludizgin devam ediyor.

Düşman çatlattılar! Yeliz Yeşilmen'den eşine jest

Geçtiğimiz günlerde iş adamı Ali Uğur Akbaş'ın oyuncu eşi Yeliz Yeşilmen'i aldattığı iddia edilmişti. Çıkan haberler karşısında sessizliğini bozan ünlü çift söylenenlerin 'iftira' olduğunu iddia etmişti.

Uzun süre magazin gündeminde yer alan ünlü çift sorunları aştı. Yeliz Yeşilmen bugün 55'inci yaşına giren eşi Ali Uğur Akbaş'a doğum günü sürprizi yaptı.

Elleriyle hazırladığı kahvaltıyı yatak odasına götüren Yeşilmen paylaşımın altına; 'Mutlu yıllar aşkım, bugün doğum günü' mesajını yazdı.

MAGAZİN GÜNDEMİNDE NELER YAŞANDI?

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Anahtar Kelimeler:
yeliz yeşilmen ali uğur akbaş

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Okuyucu Yorumları 3 yorum
ne kadar zengin olursan ol o beyaz atleti giyer türk erkeği :D
güleyimmi söveyimmi bilemedim
Tipe bak ya
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