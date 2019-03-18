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Düştüğü derede sürüklenen köpeği itfaiye, böyle kurtardı

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İLGİNÇ HABERLER  | 18.03.2019 16:52 | Son Güncelleme

Şanlıurfa'nın Hilvan ilçesinde dereye düşen köpeği, itfaiye ekipleri kurtardı.

Hilvan'da dün ilçe merkezinden geçen dereye düşen köpeği gören çevre sakinleri, itfaiye ekiplerine haber verdi. Gelen ekipler, suda sürüklenen köpeği halat yardımı ile kurtararak kıyıya çıkardı.

O anlar ise bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.


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Anahtar Kelimeler:
Şanlıurfa itfaiye Dere köpek

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