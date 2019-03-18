Düştüğü derede sürüklenen köpeği itfaiye, böyle kurtardı

Hilvan'da dün ilçe merkezinden geçen dereye düşen köpeği gören çevre sakinleri, itfaiye ekiplerine haber verdi. Gelen ekipler, suda sürüklenen köpeği halat yardımı ile kurtararak kıyıya çıkardı.
O anlar ise bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
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