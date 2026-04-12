Düşük özgüvenli kişiler psikolojik olarak bu renkleri tercih ediyor!

Psikoloji uzmanlarına göre renk seçimleri, kişinin özgüveni ve ruh hâli hakkında ipuçları veriyor. Özellikle bazı renklerin daha sık tercih edilmesi içsel çekingenliğe işaret edebiliyor.

Çiğdem Berfin Sevinç

Psikoloji uzmanları, günlük hayatta tercih edilen renklerin sadece zevk meselesi olmadığını, aynı zamanda kişinin ruh hali ve özgüven düzeyi hakkında önemli ipuçları verdiğini belirtiyor. Özellikle özgüveni düşük bireylerde bazı renklerin daha sık tercih edilmesi dikkat çekiyor.

RENK SEÇİMİ KİŞİLİĞİ YANSITIYOR

Uzmanlara göre renk tercihlerinin kişinin iç dünyasıyla doğrudan bağlantılı olduğu ifade ediliyor. Giyimden ev dekorasyonuna kadar seçilen tonlar, bireyin kendini nasıl hissettiğini ve nasıl görünmek istediğini ele veriyor.

GRİ: GERİ PLANDA KALMA İSTEĞİ

Psikologların en dikkat çektiği renklerden biri gri. Özellikle dikkat çekmek istemeyen ve kendini güvenli alanda tutmak isteyen kişilerde gri tonlarının daha sık görüldüğü belirtiliyor. Uzmanlar, bu rengin “nötr bir koruma alanı” oluşturduğunu ifade ediyor.

SİYAH: GÜÇLÜ GÖRÜNME ZIRHI

Siyah renk her ne kadar güç ve otoriteyle özdeşleşse de, psikolojik açıdan bir “gizlenme kalkanı” olarak da değerlendiriliyor. Özgüveni düşük bireylerin siyahı, sosyal ortamlarda kendini daha güvende hissetmek için tercih ettiği belirtiliyor.

KOYU MAVİ: DENGE ARAYIŞI

Koyu mavi ise sakinlik ve kontrol hissiyle öne çıkıyor. Uzmanlara göre bu renk, özellikle belirsizlik dönemlerinde içsel denge arayan kişiler tarafından daha sık tercih ediliyor.

KAHVERENGİ: GÜVENLİ ALAN ETKİSİ

Kahverengi tonları, değişimden uzak durma ve alışkanlıklara tutunma isteğiyle ilişkilendiriliyor. Psikologlar, bu rengin “güvenli bölge” hissi yarattığını vurguluyor.

AÇIK RENKLER GERİ PLANDA KALIYOR

Sarı, turuncu ve açık yeşil gibi enerjik renklerin ise özgüveni yüksek bireylerde daha sık tercih edildiği belirtiliyor. Araştırmalar, özgüveni düşük kişilerde bu renklerin kullanım oranının daha düşük olduğunu ortaya koyuyor.

