Düşünce gücü ile iletişim yöntemi hiç beklenmeyen bir gelişme kaydetti

Washington Üniversitesi’nde bilim insanları tarafından yapılan bir deney Dünya gündemine oturdu. Vizyonda izlenme rekorları kırmış olan X-Men filmindeki gibi düşünce okuma yöntemi geliştirildi. Bilim insanlarının yaptığı deney büyük oranda beyni kandırmaya yönelik. Bu deneyin sonucunda ortaya çıkan sonuçlar, X-Men filmindeki gibi mutantların gerçek olabileceğini gösterdi.

Bilim insanları deney için üç farklı oda ayarladı. Bu üç farklı odaya her birisi birbirinden farklı özelliklere sahip insanlar yerleştirildi. Kafalarına konulan bir cihaz ile birlikte, zihinsel iletişim kurabilmeleri sağlandı. Deneklerden iki tanesi tetris oyununu görürken, bir tanesi de bu oyuna müdahale edebildi.

Her üç odadaki ekranda tetris oyununu açıldıktan sonra kullanıcıların görme duyularını üçüncü kişiye aktarmaları sağlandı. Bu sayede iki kişi gördüğü oyunu, üçüncü kişiye aktarabiliyor ve onunla bilgi paylaşımında bulunabiliyordu. Böylece beyne gerekli elektrik akımı verildiğinde diğer zihinlerle iletişim kurabildiği görüldü.