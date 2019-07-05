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Düşünce gücü ile iletişim yöntemi hiç beklenmeyen bir gelişme kaydetti

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TEKNOLOJİ  | 05.07.2019 09:54 | Son Güncelleme

Sadece düşünerek ve hiçbir şekilde karşınızdaki ile konuşmayarak iletişim kurmak şu an için sizlere imkansız gibi gelse de, bilim insanları bunu başardı. İşte bu ilginç haberimizin detayları.

Düşünce gücü ile iletişim yöntemi hiç beklenmeyen bir gelişme kaydetti

Washington Üniversitesi’nde bilim insanları tarafından yapılan bir deney Dünya gündemine oturdu. Vizyonda izlenme rekorları kırmış olan X-Men filmindeki gibi düşünce okuma yöntemi geliştirildi. Bilim insanlarının yaptığı deney büyük oranda beyni kandırmaya yönelik. Bu deneyin sonucunda ortaya çıkan sonuçlar, X-Men filmindeki gibi mutantların gerçek olabileceğini gösterdi.

Bilim insanları deney için üç farklı oda ayarladı. Bu üç farklı odaya her birisi birbirinden farklı özelliklere sahip insanlar yerleştirildi. Kafalarına konulan bir cihaz ile birlikte, zihinsel iletişim kurabilmeleri sağlandı. Deneklerden iki tanesi tetris oyununu görürken, bir tanesi de bu oyuna müdahale edebildi.

Her üç odadaki ekranda tetris oyununu açıldıktan sonra kullanıcıların görme duyularını üçüncü kişiye aktarmaları sağlandı. Bu sayede iki kişi gördüğü oyunu, üçüncü kişiye aktarabiliyor ve onunla bilgi paylaşımında bulunabiliyordu. Böylece beyne gerekli elektrik akımı verildiğinde diğer zihinlerle iletişim kurabildiği görüldü.

Son dönemlerde zihin gücü ile bazı işler yapabilmek büyük dikkat çekmeye başladı. Örneğin en son, zihin gücü ile kontrol edilen bir robotik kol icat edilmişti. Tüm bu gelişmeler ilerleyen dönemlerde hiç hareket etmeden diğer insanlarla iletişim kurabileceğimizi gösteriyor. Peki sizce de böyle bir yöntemin büyük artıları olacak mı? Fikirlerinizi yorumlar bölümünden bizlere aktarabilirsiniz.

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Anahtar Kelimeler:
düşünce gücü iletişim gücü

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