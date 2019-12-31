"Düşünce İklimi" etkinliğinde Mehmet Akif Ersoy konuşuldu

İSTANBUL (AA) - Edebiyat ve tarih araştırmacısı Prof. Dr. İsmail Kara, "Mehmet Akif Ersoy istisnai bir sanatkardır, istisnai bir şair, istisnai bir mütefekkir ve bir mücadele adamıdır, ahlaki bir kişiliktir." dedi.

Eyüpsultan Belediyesi tarafından, Zal Mahmud Paşa Külliyesi'nde gerçekleştirilen "Düşünce İklimi" etkinliğine konuk olan Kara, istiklal şairi Mehmet Akif Ersoy'un entelektüel hayatını ve fikirlerini anlattı.

İstanbul'da 27 Aralık 1936'da vefat eden Akif'in çağdaş İslam düşüncesinin Türkiye'deki önemli isimlerinden biri olduğunu belirten Kara, "Akif merhumun vefatının sene-i devriyesi olması münasebetiyle bu ay konuşmamızı ona tahsis etmek uygun oldu." dedi.

Bir kişiyi anlatırken farklı yanlarının ele alınması gerektiğini dile getiren Kara, "Bir ilim adamı, bir düşünce adamı, bir sanatkar, hiç şüphesiz istisnai özelliklere sahip insanlar demektir. Yine de büyük özellikleri olan bir insanın hayatına yaklaşmaya başladığınız zaman en azından üç unsura bakmanız lazım." diye konuştu.