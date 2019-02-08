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Duvar azrailleri oldu

ates.sonmez ates.sonmez
İLGİNÇ HABERLER  | 08.02.2019 20:30 | Son Güncelleme

Sopalarla duvarı yıkmaya çalışan kişiler beklenmedik bir olay yaşadı. Duvarın çökmesiyle altında kalan 4 kişi hayatını kaybetti.

Sopalarla duvarı yıkmaya çalışan kişiler olacakları hesaplayamadı. Duvarın bir bölümü yıkılırken, yan tarafı ise üzerlerine çöktü. 4 kişi hayatını kaybederken, o anlar kameraya böyle yansıdı.

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Anahtar Kelimeler:
duvar sopa

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