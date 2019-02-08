Duvar azrailleri oldu

Sopalarla duvarı yıkmaya çalışan kişiler olacakları hesaplayamadı. Duvarın bir bölümü yıkılırken, yan tarafı ise üzerlerine çöktü. 4 kişi hayatını kaybederken, o anlar kameraya böyle yansıdı.
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