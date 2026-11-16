Tarlayı sürerken servet buldu! 800'den fazla altın sikke çıktı

ABD'nin Kentucky eyaletinde bulunan bir mısır tarlasında, Amerikan İç Savaşı dönemine ait 800'den fazla madeni para keşfedildi.

Koleksiyon dünyasında büyük heyecan yaratan ve "Great Kentucky Hoard" (Büyük Kentucky Hazinesi) adı verilen buluntunun milyonlarca dolar değerinde olduğu tahmin edildi.

Hazinede 741 adet Coronet ve Indian Head tasarımlı altın dolar bulunuyor. Ayrıca nadir basım tarihleriyle dikkat çeken 1863 tarihli Coronet 20 dolarlık altın çift kartalları (Double Eagle), az sayıda 10 dolarlık altın sikke ve Seated Liberty tasarımlı gümüş paralar da koleksiyonda yer alıyor.

Altın dolarların 1850 ile 1862 yılları arasında basıldığı belirtildi.

HAZİNENİN DEĞERİ MİLYONLARCA DOLARI BULABİLİR

Bulunan paraların tamamı, profesyonel koruma işlemlerinin ardından Numismatic Guaranty Company (NGC) tarafından incelendi. NGC'nin bağlı kuruluşu Numismatic Conservation Services (NCS) tarafından konservasyon işlemleri gerçekleştirilen sikkeler, doğrulama ve derecelendirme süreçlerinin ardından özel koruyucu kapsüllere yerleştirildi.

BİR SİKKE UZMANINI BİLE ŞAŞKINA ÇEVİRDİ!

Hazinenin ortaya çıkış sürecinde, Kentucky'nin Lexington kentinde faaliyet gösteren deneyimli nümismat Jeff Garrett önemli rol oynadı.

Kimliğinin açıklanmasını istemeyen bulucunun yaklaşık üç ay önce nadir bir sikke keşfiyle ilgili danışmanlık almak için iletişime geçtiği öğrenildi. İkili, Garrett'ın işlettiği madeni para mağazasında bir araya geldi.

Keşfin büyüklüğü karşısında şaşkınlığını gizleyemeyen Garrett, bunun kariyerinin en önemli anlarından biri olduğunu söyledi.

Garrett, 700'den fazla altın doların bir arada bulunmasının İç Savaş dönemine ait adeta bir zaman kapsülü niteliği taşıdığını belirtti. Özellikle Dahlonega Darphanesi'nde basılan nadir örneklerin koleksiyonda bulunmasının keşfin önemini daha da artırdığını vurguladı.

Uzman, yüksek kondisyondaki 1863 tarihli tek bir Double Eagle sikkenin bile nümismatik dünyasında önemli bir keşif sayılacağını, hazinede bu kalitede çok sayıda örneğin bulunmasının ise son derece şaşırtıcı olduğunu ifade etti.

PARALAR BİR BEZ TORBA İÇİNDE GÖMÜLMÜŞ OLABİLİR

Hazinenin bulunduğu mısır tarlasının tam konumu ve keşfi gerçekleştiren kişinin kimliği gizli tutuldu. Paylaşılan bilgilere göre sikkelerin büyük bölümü toprağın içinde dağınık halde bulundu.

Ancak paralardan en az birinin üzerinde kumaş torbaya ait kalıntıların tespit edilmesi, hazinenin geçmişte bir bez torba içerisinde toprağa gömülmüş olabileceği ihtimalini gündeme getirdi.

İlginç ayrıntılardan biri de 1863 tarihli Coronet Double Eagle sikkelerinden birinin üzerinde tarım makinelerinin neden olduğu hasarın bulunması oldu.

Bu durum, hazinenin bulunduğu arazinin yıllar boyunca tarımsal faaliyetlerde kullanıldığını gösteren önemli bir iz olarak değerlendirildi.

İÇ SAVAŞ'IN İZLERİNİ TAŞIYAN 150 YILLIK SIR

NGC tarafından yapılan değerlendirmede, Kentucky'nin Amerikan İç Savaşı sırasında stratejik açıdan önemli bir konumda bulunduğuna dikkat çekildi.

Kuzeyde Birlik yanlısı eyaletlerle, güneyde Konfederasyon eyaletleri arasında yer alan Kentucky'de savaşın başladığı 1861 yılında Vali Beriah Magoffin tarafsızlık ilan etmişti. Ancak bu karar eyaletteki siyasi ve toplumsal gerilimi sona erdirmedi. Birçok aile farklı tarafları desteklerken Kentucky de savaşın önemli çatışma alanlarından biri haline geldi.

Uzmanlar, bulunan hazinenin bu çalkantılı dönemde yaşanan olaylarla bağlantılı olabileceğini değerlendirdi.

Ancak paraların kim tarafından, hangi amaçla ve neden toprağa gömüldüğü henüz bilinmiyor.

UZMANLAR SİKKELERDEKİ NADİR DETAYLARI DA ORTAYA ÇIKARDI

NCS Başkanı ve NGC derecelendirme uzmanı David Camire, sikkelerin tek tek incelenmesi ve korunması sırasında çeşitli basım hataları ile nadir sikke çeşitlerinin de tespit edildiğini açıkladı.

Bu ayrıntılar, keşfin yalnızca yüksek miktarda altın içermesi açısından değil, Amerikan para tarihi ve koleksiyonculuk dünyası bakımından da önemli olduğunu ortaya koydu.

İç görsel temsili yapay zekadır.