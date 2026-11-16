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Hem Türkiye hem Avrupa’da zirveye oturdu! Havası resmen zehir gibi

O ilimizde kış gelmeden zehir soluyoruz! Avrupa'nın en kirli havasına sahip o şehrimizde tehlike çanları çalmaya başladı, değerler şimdiden "çok sağlıksız" seviyesine fırladı... İşte uzmanların korkutan o açıklaması:

Hem Türkiye hem Avrupa’da zirveye oturdu! Havası resmen zehir gibi
Çiğdem Berfin Sevinç

Iğdır'da dağlarla çevrili coğrafi yapının hava sirkülasyonunu kısıtlaması ve ısınmada kullanılan kalitesiz yakıtın etkisiyle hava kirliliği, henüz kış mevsimi başlamadan "çok sağlıksız" seviyeye ulaştı.

Kenti çevreleyen Aras Dağları ve Ağrı Dağı'nın oluşturduğu çanak şeklindeki coğrafi yapı, kentte hava sirkülasyonunu kısıtlayarak kirleticilerin atmosferde birikmesine ve hava kalitesinin olumsuz etkilenmesine neden oluyor.

Hem Türkiye hem Avrupa’da zirveye oturdu! Havası resmen zehir gibi 1

Isınmada kullanılan kalitesiz fosil yakıtların da etkisiyle hava kirliliğinin arttığı kentte, henüz dondurucu soğukların yaşanmadığı kasım ayında PM10 değerinin Gerçek Zamanlı Hava Kalite Endeksi verilerine göre 210 seviyesine ulaşması, kirliliğin boyutunu gözler önüne seriyor.

Dünya Hava Kalitesi Endeksi'nde 200-300 arasındaki değerler "çok sağlıksız", 300'ün üzerindeki değerler ise "tehlikeli" olarak sınıflandırılırken, Iğdır'da ölçülen değerler, kentin hava kalitesinin kış mevsimi başlamadan ciddi seviyelere ulaştığını ortaya koydu.

Hem Türkiye hem Avrupa’da zirveye oturdu! Havası resmen zehir gibi 2

"AVRUPA'DA EN KİRLİ HAVA KALİTESİNE SAHİP ŞEHİR"

Iğdır Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi ve çevre bilimleri alanında çalışmalar yürüten Doç. Dr. Aysun Altıkat, AA muhabirine, Iğdır'ın Türkiye'de hatta Avrupa'da en kirli hava kalitesine sahip şehir olduğunu söyledi.

Hava kirliliğinin nedenlerine değinen Altıkat, "Hava kirliliği, şehrin topoğrafik yapısıyla alakalı. Temel olarak topoğrafyasıyla ve coğrafyasıyla alakalı. Iğdır çanakta, etrafı çok yüksek, kalkan şeklinde dağlarla çevrili ve Iğdır'ın hava sirkülasyonu yok denecek kadar az." dedi.

Hem Türkiye hem Avrupa’da zirveye oturdu! Havası resmen zehir gibi 3

Yükselen havanın şehirde tersine dönüp kentin üzerini kapladığını anlatan Altıkat, şöyle konuştu:

"Normalde hava kirleticiler bacalardan çıktığında her 100 metrede bir, 1 derece sıcaklık azalmasıyla beraber baca gazı yukarı doğru hareket eder. Rüzgarın yardımıyla beraber hava kirleticiler atmosferde homojen bir şekilde dağılır. Iğdır'da böyle olmuyor. Yükselen hava ne yazık ki tersine dönüyor, şehrin üzerini kapatıyor ve bir battaniye gibi kirli hava hapsoluyor. Sıcaklık terslemesi ya da inversiyon dediğimiz olay neticesinde kirletici miktarı sürekli artıyor."

Iğdır'daki kirleticilerin genellikle kötü yakıttan kaynaklandığını dile getiren Altıkat, "Iğdır için en çok bahsedebileceğimiz kirleticiler, 10 mikrometrelik partikül maddeler ve 2,5 mikrometrelik partikül maddeler. Kötü yakıt kullanılıyor. Iğdır'ın topoğrafyası hava kirleticilerin dağılmasına müsait değil. Ne yazık ki şehrin üzerinde kalmasına sebep oluyor. Tüm bunlar bir araya geldiğinde, işte partikül madde kirliliği çok yüksek oranlara çıkıyor. Şu an kasımın ortasındayız, havanın bu kadar kirli olmaması gerekiyor ama şimdiden çok ciddi kirlilik gözleyebiliyoruz." diye konuştu.

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Anahtar Kelimeler:
Iğdır Hava Kirliliği Avrupa tehlike
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