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Duy Beni dizisinin Ekim'i Rabia Soytürk'ün estetiksiz hali olay yarattı! Adeta bambaşka biri olmuş...

22.07.2022 12:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Duy Beni dizisinde canlandırdığı Ekim karakteriyle herkes tarafından sevilen Rabia Soytürk, güzelliği ve çekiciliğiyle dikkat çeken isimler arasında yer alıyor. İstanbul doğumlu 1.66 boyundaki güzel oyuncunun eski hallerini görenler şaşkına döndü. Adeta estetik harikası olan Rabia Soytürk'ün yıllar içindeki değişimi şaşırttı.

Duy Beni dizisinin Ekim'i Rabia Soytürk'ün estetiksiz hali olay yarattı! Adeta bambaşka biri olmuş...

Ekranların sevilen dizisi Duy Beni'de Ekim karakterine hayat veren Rabia Soytürk daha şimdiden milyonlar tarafından tanınmaya başlandı. Başarılı oyunculuğu ve güzelliğiyle herkesi mest eden Rabia Soytürk'ün eski hallerini görenler ise gözlerine inanamadı.

PERFORMANSIYLA DİKKAT ÇEKİYOR

Duy Beni dizisinde Ekim karakterini canlandıran Rabia Soytürk, performansıyla dikkat çeken isimler arasında yer aldı.

duy beni ekim

1.66 boyunda ve 52 kilo olan güzel oyuncu balık burcudur ve İstanbul doğumludur. Dizide Caner topçu ile başrolleri paylaşan Rabia Soytürk ise güzelliği ve fiziğiyle dikkat çekiyor.

rabia soytürk

ESTETİKSİZ HALLERİ HERKESİ ŞOKE ETTİ

“Şahsiyet” dizisinde sergilediği başarılı performansla herkesin dikkatini çeken Rabia Soytürk, şimdilerde Duy Beni dizisinde başrol oyuncusu olarak yer almakta.

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Güzel oyuncunun sevenleri tarafından hayatı merak edilen Rabia Soytürk'ün eski hallerinin gündeme gelmesi ise herkesi şoke etti.

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Estetiksiz haliyle adeta bambaşka biri olan Rabia Soytürk'ün yıllar içindeki değişimi çok konuşuldu.

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İşte Rabia Soytürk'ün değişimi;

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Instagram estetik rabia soytürk
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