Duy Beni dizisinin sevilen oyuncusu bakın hangi TikTok fenomeni çıktı! Eski halini paylaşan oyuncunun değişimi görenleri şaşkına çevirdi!

Duy Beni dizisinin sevilen oyuncusu İzzet Yüksek, TikTok'ta değişim videolarıyla ünlenmişti. Eski halini ve yeni halini edit yapan Yüksek'in takipçileri bir anda yükseldi. TikTok fenomenliğinin ardından İzzet Yüksek, Duy Beni adlı STAR Tv'nin sevilen lise dizisinde 'Orjinal' adıyla rol almaya başladı. Oyuncunun eski halini görenlerse şaşkına döndü.

DUY BENİ'NİN ORJİNAL'İ TİKTOK FENOMENİ ÇIKTI

Yaza damga vuran dizilerden biri olan Duy Beni, izleyiciler tarafından oldukça sevildi. Bağcılar Mahmutbey'de bulunan Altınbaş Üniversitesi'nde çekilen dizi her Perşembe 20:00'de STAR Tv ekranlarında yayınlanmakta.

Dizinin 'Orjinal' karakterine hayat veren İzzet Yüksek'in TikTok fenomeni olduğu ve videolarının ilgiyle takip ediliği öğrenildi.

Sevilen oyuncu Duy Beni adlı diziyle oyunculuk hayatına başladı.

'Orjinal' karakterine hayat veren İzzet Yüksek 20 li yaşlarında genç bir oyuncudur. Oyuncunun, TikTok hesabı görenleri şaşırttı.

Oyuncunun 'izzeus' kullanıcı adlı bir hesabı bulunuyor. TikTok'ta İzlenmeleri çok yüksek olan Yüksek'in 500 bine yakın takipçisi bulunuyor.

DUY BENİ'NİN ORJİNAL'İNİN ESKİ HALİ ŞAŞIRTTI

İzzet Yüksek, TikTok hesabında değişim videosuyla fenomen oldu. Lisede Sude adı bir kızın reddetmesiyle değiştiğini söyleyen Yüksek'in o videosundan görüntüler;

Oyuncunun yeni ve son hali;



