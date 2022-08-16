MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Duy Beni dizisinin sevilen oyuncusu bakın hangi TikTok fenomeni çıktı! Eski halini paylaşan oyuncunun değişimi görenleri şaşkına çevirdi!

Duy Beni dizisinin sevilen oyuncusu bakın hangi TikTok fenomeni çıktı! Eski halini paylaşan oyuncunun değişimi görenleri şaşkına çevirdi!

16.08.2022 15:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Duy Beni dizisi konusu ve oyuncularıyla gündemden düşmedi. Lise draması türündeki dizi reytinglerde üst sıralarda yer alıyor. STAR Tv ekranlarında yayınlanan Duy Beni'nin konusu kadar genç oyuncu kadrosu da ilgi çekti. Oyunculardan 'Orjinal' rolüyle İzzet Yüksek'in TikTok fenomeni olduğu ortaya çıktı.

Duy Beni dizisinin sevilen oyuncusu bakın hangi TikTok fenomeni çıktı! Eski halini paylaşan oyuncunun değişimi görenleri şaşkına çevirdi!

Duy Beni dizisinin sevilen oyuncusu İzzet Yüksek, TikTok'ta değişim videolarıyla ünlenmişti. Eski halini ve yeni halini edit yapan Yüksek'in takipçileri bir anda yükseldi. TikTok fenomenliğinin ardından İzzet Yüksek, Duy Beni adlı STAR Tv'nin sevilen lise dizisinde 'Orjinal' adıyla rol almaya başladı. Oyuncunun eski halini görenlerse şaşkına döndü.

DUY BENİ'NİN ORJİNAL'İ TİKTOK FENOMENİ ÇIKTI

Yaza damga vuran dizilerden biri olan Duy Beni, izleyiciler tarafından oldukça sevildi. Bağcılar Mahmutbey'de bulunan Altınbaş Üniversitesi'nde çekilen dizi her Perşembe 20:00'de STAR Tv ekranlarında yayınlanmakta.

Dizinin 'Orjinal' karakterine hayat veren İzzet Yüksek'in TikTok fenomeni olduğu ve videolarının ilgiyle takip ediliği öğrenildi.

296493668_1103507513898368_8981725738106403167_n

Sevilen oyuncu Duy Beni adlı diziyle oyunculuk hayatına başladı.

293539160_1145879149605891_4834492655815907404_n

'Orjinal' karakterine hayat veren İzzet Yüksek 20 li yaşlarında genç bir oyuncudur. Oyuncunun, TikTok hesabı görenleri şaşırttı.

izzet tiktok1

Oyuncunun 'izzeus' kullanıcı adlı bir hesabı bulunuyor. TikTok'ta İzlenmeleri çok yüksek olan Yüksek'in 500 bine yakın takipçisi bulunuyor.

DUY BENİ'NİN ORJİNAL'İNİN ESKİ HALİ ŞAŞIRTTI

İzzet Yüksek, TikTok hesabında değişim videosuyla fenomen oldu. Lisede Sude adı bir kızın reddetmesiyle değiştiğini söyleyen Yüksek'in o videosundan görüntüler;

izzet eski hali

izzet eski hali 2

Oyuncunun yeni ve son hali;

izzet son hali


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Oyuncu Yağmur Tanrısevsin pozuyla dikkat çekti! "Sadece ceket mi giydin?"Oyuncu Yağmur Tanrısevsin pozuyla dikkat çekti! "Sadece ceket mi giydin?"
Balkondan düşen ünlü oyuncunun ölümündeki detay ortaya çıktı Balkondan düşen ünlü oyuncunun ölümündeki detay ortaya çıktı
Efsane karakterin hayranlarına müjdeyi verdi: Nihayet dizi oluyorEfsane karakterin hayranlarına müjdeyi verdi: Nihayet dizi oluyor
Anahtar Kelimeler:
Star TV Duy Beni dizisi orjinal
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Çalışan milyonları kapsıyor! Hiçbir ücret ödenmeyecek: Kıdem tazminatı, ihbar, mesai, yıllık ve haftalık izinler…

Çalışan milyonları kapsıyor! Hiçbir ücret ödenmeyecek: Kıdem tazminatı, ihbar, mesai, yıllık ve haftalık izinler…

'Üçüncü İttifak' resmen açıklandı: 15 gün içinde ilan edilecek

'Üçüncü İttifak' resmen açıklandı: 15 gün içinde ilan edilecek

Suriye'deki görüntüler olay oldu! İçki içip dans ettiler

Suriye'deki görüntüler olay oldu! İçki içip dans ettiler

Fiyatları düşürecek hamle gece yarısı geldi!

Fiyatları düşürecek hamle gece yarısı geldi!

Avrupa Yakası'nın Gaffur'uydu! Görenler tanıyamadı

Avrupa Yakası'nın Gaffur'uydu! Görenler tanıyamadı

'Milletimize güzel bir haberimiz var' diyerek duyurdu!

'Milletimize güzel bir haberimiz var' diyerek duyurdu!

İlginizi Çekebilir

Şimdiye kadar duymadınız! Sarımsağın aşk hayatınıza olan etkisi

Şimdiye kadar duymadınız! Sarımsağın aşk hayatınıza olan etkisi

Hepimiz bu hatayı yapıyoruz! En büyük tehlike kağıt havlu, sirke...

Hepimiz bu hatayı yapıyoruz! En büyük tehlike kağıt havlu, sirke...

PARTNER
Stok fazlası binlerce üründe büyük indirim! Tükenmeden alın!

Stok fazlası binlerce üründe büyük indirim! Tükenmeden alın!

Müziğin ritmine kendisini kaptırdı! Düğün dansı gülümsetti

Müziğin ritmine kendisini kaptırdı! Düğün dansı gülümsetti

Dekoltesine kimse anlam veremedi! Sınırları zorladı

Dekoltesine kimse anlam veremedi! Sınırları zorladı

Muhteşem kokularıyla baş döndüren en iyi erkek parfümleri

Muhteşem kokularıyla baş döndüren en iyi erkek parfümleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.