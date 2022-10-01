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Duy Beni Melisa kimdir? Duy Beni'nin Melisa'sı Sümeyye Aydoğan kaç yaşında, nereli?

01.10.2022 14:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sümeyye Aydoğan'ın hayatı merak ediliyor. Star Tv'nin gençlik dizisi Duy Beni'de 'Melisa' rolüne can veren Sümeyye Aydoğan seyircilerin dikkatini çeken oyuncular arasında yer alıyor. Dizinin sıkı takipçileri Sümeyye Aydoğan hakkında merak ettikleri soruları ama motorlarında sorguluyor. Peki,Duy Beni Melisa kimdir? Duy Beni'nin Melisa'sı Sümeyye Aydoğan kaç yaşında, nereli?

Duy Beni Melisa kimdir? Duy Beni'nin Melisa'sı Sümeyye Aydoğan kaç yaşında, nereli?

Oyuncu kadrosunda Berk Hakman, Sümeyye Aydoğan, Rabia Soytürk, Ege Kökenli, Caner Topçu, Helin Akdemir, Burak Can, Durul Bazan, İzzet Yüksek gibi oyuncular yer alan Duy Beni dizisi Star Tv'de yayınlanıyor. Dizinin oyuncularından Sümeyye Aydoğan'ın hayatı merak konusu oldu. Hem güzelliği hem de oyunculuğuyla sevilen Sümeyye Aydoğan hakkında pek çok detay merak edildi. Peki, Sümeyye Aydoğan kimdir, nereli ve kaç yaşında?

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SÜMEYYE AYDOĞAN KİMDİR?

Sümeyye Aydoğan, 1 Ocak 1997'de İstanbul'da doğmuştur. 168 cm boyundaki oyuncu 54 kilodur. Aslen İstanbullu olan Sümeyye Aydoğan, eğitim hayatını İstanbul'da tamamlamıştır. Aydoğan, üniversite eğitimine İstanbul Bilgi Üniversitesinde devam etmektedir.

Genç oyuncu, Talento Menajerlik ile çalışmaktadır. Tiyatronun yanı sıra televizyon ve sinema oyunculuğu ile de ilgilenmekte olan Sümeyye Aydoğan, kameralar karşısına ilk kez 'Aile Hükümeti' adlı sinema filmi ile geçmiştir.

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Rol Aldığı Film ve Diziler:

Akif (Sinema Filmi 2022)

Duy Beni (Melisa, TV Dizisi 2022)

Sadakatsiz (Ceren, TV Dizisi 2021-2022)

Geçen Yaz (Oya, Sinema Filmi 2021)

Kahraman Babam / Kırmızı Kamyon (Menekşe, TV Dizisi 2021)

duy beni gurp selfiesi

DUY BENİ KONUSU NEDİR?

'Duy Beni' dizisinde Ekim, orta sınıf bir mahallede yaşayan bir lise öğrencisidir. Bir sabah okula giderken dünyası sarsılan genç kızın, hayatı alt üst olur. Ekim'in en yakın arkadaşı Leyla'ya araba çarpar. Ona çarpan araba, mahallenin yakınındaki özel bir okulda saklanarak ortadan kaybolur.

Bu suçlama kanıtlanamaz ve okul yönetimi, olayı unutturmak için kaza çevresinden üç gence burs vermeye karar verir. Ekim, bursu kazanan öğrenciler arasında yer alır. Ancak amacı, çocukluk arkadaşı Leyla'ya zarar verenlerin izlerini bir şekilde bulmaktır. Onunla birlikte Bekir ve Ayşe de sınavı kazanmıştır. Onlar için artık yeni bir serüven başlayacaktır.

duy beni oyuncular

DUY BENİ OYUNCULARI KİM?

Selim Bender (Berk Hakman)
Bahar Aydın (Ege Kökenli)
Ekim Güleryüz (Rabia Soytürk)
Kanat Günay (Caner Topçu)
Melisa Gerçek (Sümeyye Aydoğan)
Leyla Ertener (Helin Kandemir)
Aziz Günay (Burak Can)
Fikret Tosun (Durul Bazan)
Rıza Günay (Murat Daltaban)
Bekir Kaplan (Taha Bora Elkoca)
Neşe Güleryüz (Feride Çetin)
Halil Kaplan (Aytaç Uşun)
Ozan Yılmaz (Utku Coşkun)
Ayşe Karaca (Gökçe Güneş Doğrusöz)
Hazal Demir (Meltem Akçöl)
Suna Günay (Yeliz Akkaya)
Hatice Karaca (Elif Çakman)
Sedat Karaca (Bedir Bedir)
Dağhan Kara (İbrahim Yıldız)
Selçuk (Hamdi Alp)
Süleyman Gerçek (Alper Atak)
Ece Ay (Dilara Sümbül)
Naz Duru (Jasmin Berkiş)
Ceyda Astan (Sena Gençtürk)
Emine Sakan (Cemre Özşişman)
Orjinal (İzzet Yüksek)
Şükran Ertener (Bedia Ener)
Derviş Demir (Ufuk Özkan)
Ateş (Miro Gerede Erkaya)

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