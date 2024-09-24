Duy Beni'nin Leyla'sı Helin Kandemir'in yeni adresi belli oldu! O filmle geri dönüyor

Son olarak Bihter filminde 'Nihal' karakterine hayat veren Helin Kandemir; Kaan Yıldırım, İlhan Şen, Demet Özdemir, Erol Babaoğlu, Sarp Bozkurt, Deniz Barut, Baki Davrak, Tuba Ünsal ve Evliya Aykan gibi başarılı isimlerin kadrosunda yer aldığı “Cinlerin Düğünü” filminin kadrosuna dahil oldu.

Bir süredir ekranlardan uzak olan genç oyuncu 29 Eylül'de Erzincan’da sete çıkacak olan Cinlerin Düğünü filmi ile izleyicisiyle buluşacak.

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre; filmin kadrosuna ayrıca Gürhan Altundaşar dahil oldu. Çok Güzel Hareketler 2 ile büyük bir hayran kitlesi edinen Altundaşar, “Cinlerin Düğünü”nde Fatih karakterine hayat verecek.

HELİN KANDEMİR KİMDİR?

2 Haziran 2004'te İstanbul’da doğan Helin Kandemir ilk profesyonel oyunculuk deneyimini 2013 yılında Ötesiz İnsanlar adlı tv projesinde yaşadı.

Daha önce Doğdun Ev Kaderindir, Hakan Muhafız, İsimsizler gibi yapımlarda yer ALDI. Elbet Bir Gün adlı dizide Mevsim karakterini canlandırdı.