Duy Beni'nin Melisa'sı Sümeyye Aydoğan mini şortlu paylaşımıyla mest etti!

Ekranlarda ilk olarak ‘Kahraman Babam" dizisinde rol alan ve şimdilerde "Duy Beni" dizisinde 'Melisa' karakterini canlandıran Sümeyye Aydoğan, sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık gündeme geliyor. Lise döneminde yaşanan zorbalıkların konu alındığı Duy Beni dizisinde rol alan isim, mini şortlu paylaşımıyla sosyal medyayı salladı.

DUY BENİ'NİN MELİSA'SI MİNİ ŞORTLU PAYLAŞIMIYLA MEST ETTİ!

FOX TV ekranlarında yayınlanan "Duy Beni" dizisinde 'Melisa' karakterini canlandıran Sümeyye Aydoğan, dizideki rolüyle ve rol arkadaşı Utku Coşkun ile sahneleriyle çokça dikkat çekmişti.

Sadakatsiz ve Kırmızı Kamyon gibi dizilerde de rol alan isim, geçtiğimiz günlerde taytlı pilates paylaşımıyla takipçilerini büyülemişti.

Ünlü oyuncudan bu kez mini şortlu paylaşım geldi.

Pembe takımıyla göbeği açık poz veren Sümeyye Aydoğan'ın paylaşımına takipçilerinden de binlerce yorum ve beğeni geldi. Bazı takipçiler Aydoğan'a "Parlayan yıldız", "Bu ne güzellik" gibi yorumlarda bulundu.

İşte Duy Beni'nin Melisa'sı Sümeyye Aydoğan'ın çok konuşulan bazı fotoğrafları...



