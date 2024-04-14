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Duy Beni'nin yıldızı Rabia Soytürk bayram tatilinde aşkını ilan etti!

Ceylan Yıldız Ceylan Yıldız Mynet Magazin Editörü
14.04.2024 10:29
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Duy Beni dizisiyle adını geniş kitlelere duyuran oyuncu Rabia Soytürk son olarak Veda Mektubu dizisiyle izleyicisinin karşısına çıkmıştı. Sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettiren oyuncu bu kez özel hayatıyla gündeme geldi. Samet Vuruşan ile aşk yaşayan Soytürk, bayram tatilinde aşkını ilan etti. Çiftin çektikleri aşk pozunu Samet Vuruşan, sosyal medya hesabından paylaştı.

Duy Beni'nin yıldızı Rabia Soytürk bayram tatilinde aşkını ilan etti!

Gülperi, Benim Adım Melek, Duy Beni ve Veda Mektubu gibi birçok başarılı projede yer alan oyuncu Rabia Soytürk sosyal medya pozlarıyla da sık sık adından söz ettiriyor.

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Her paylaşımı binlerce beğeni ve yorum alan ünlü isim bu defa özel hayatıyla gündeme geldi.

sametvuruşna

Bali tatiline devam eden Rabia Soytürk, bayram tatilinde aşkını ilan etti. Sevgilisi Samet Vuruşan'la poz verdi.

Samet Vuruşan, sevgilisiyle fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaştı. Sevgililerin, tatildeki romantik kareleri beğeni topladı.

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