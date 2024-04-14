Duy Beni'nin yıldızı Rabia Soytürk bayram tatilinde aşkını ilan etti!

Gülperi, Benim Adım Melek, Duy Beni ve Veda Mektubu gibi birçok başarılı projede yer alan oyuncu Rabia Soytürk sosyal medya pozlarıyla da sık sık adından söz ettiriyor.

Her paylaşımı binlerce beğeni ve yorum alan ünlü isim bu defa özel hayatıyla gündeme geldi.

Bali tatiline devam eden Rabia Soytürk, bayram tatilinde aşkını ilan etti. Sevgilisi Samet Vuruşan'la poz verdi.

Samet Vuruşan, sevgilisiyle fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaştı. Sevgililerin, tatildeki romantik kareleri beğeni topladı.





