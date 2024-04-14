Zeynep Sever bikinili pozlarını paylaşınca yorum yağdı! "Abla Volkan abi nasıl izin verdi"

2009 yılında Miss Belçika güzellik yarışmasında birinci seçilen Zeynep Sever, 2010'da Volkan Demirel ile nikâh masasına oturmuştu. Her fırsatta eşiyle farklı karaktere sahip olduklarını belirten tescilli güzel sosyal medyayı salladı.

Sezonu açan ve bikinili pozlarını sosyal medyadan paylaşan Zeynep Sever'i görenler kendini tutamadı.

Kimi "Abla Volkan abi nasıl izin verdi" derken kimi de "Yenge affet volkan abiden dolayı beğenemiyoruz" dedi.

Zeynep Sever'in fit görünümüne "Volkan abi kusura bakma beğendik", "Volkan plajı kapatmış", "Volkan abimiz çok şanslı" yorumları da yağdı.

AŞK YORUMU GÜNDEM OLMUŞTU

Zeynep Sever Demirel geçtiğimiz günlerde "Aşk gerçekten bir duygudan ibaret ve geçici bir şey. İlk heyecanı, yoğun duyguları imkanı yok taşıyamazsın. Biz taşıyamadık! Realist tarafım ağır basıyor, ilk günkü heyecanı ararsan eğer, onun yerine başka bir şeyleri koymaya başlıyorsun. Ben öyle yaptım, muhtemelen Volkan da öyle yaptı" sözleriyle gündeme gelmişti.







