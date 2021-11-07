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Duyanlar şaşırıyor! Cennet Mahallesi dizisinin Selim’i Serhat Özcan’ın kızı da kendisi gibi oyuncuymuş!

07.11.2021 12:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Medya sektöründe oyuncu anne babaların çocuklarının da oyuncu olması alışılmış bir durum. Ancak bu hikaye biraz farklı. Cennet Mahallesi’nin Selim’i Serhat Özcan’ın kızı Hazal Özcan da meğer oyuncuymuş. Amcası Reha Özcan ve babası Serhat Özcan’ın izinden giden Hazal Özcan'ın hiçbir projede yer almamış olması ile dikkat çekti.

Duyanlar şaşırıyor! Cennet Mahallesi dizisinin Selim’i Serhat Özcan’ın kızı da kendisi gibi oyuncuymuş!

60 yaşındaki duayen oyuncu Serhat Özcan’ı pek çok kimse Bir Demet Tiyatro programından hatırlasa da kendisi yıllardır pek çok yapımda yer aldı. Arka Sıradakiler ve Mucize Doktor gibi popüler yapımlardan tanıdığımız Reha Özcan da Serhat Özcan’ın kardeşi ve kendisi gibi o da oyuncu. Antalya Şehir Tiyatrosu’ndan ayrıldıktan sonra İstanbul’a yerleşen ve oyunculuğuna popülerlik katan Reha Özcan, durmaksızın projelerde yer almaya etti.

MEĞER KIZI DA OYUNCUYMUŞ!

Tıpkı amcası ve babası gibi oyuncu olan bir Özcan daha var. Serhat Özcan’ın kızı Hazal Özcan’da aile büyükleri gibi oyuncu oldu. Onu farklılaştıran şey ise hiçbir projede yer almamış olmasıydı. Piyasa içerisinde konuşulan ‘torpil’ içerikli oyuncu alımlarının aksine Hazal Özcan mezun olduğu Haliç Üniversitesi Oyunculuk Bölümü’nden sonra baba ve amcasının torpili kullanmadı ve hiçbir projede boy göstermedi. 2016 yılında evlenen Hazal Özcan, düğünün hemen ardından eşiyle birlikte Buenos Aires'e taşındı ve tiyatro çalışmalarını orada devam ettirdi.

Cennet Mahallesi dizisinin Selim’i Serhat Özcan’ın kızı da kendisi gibi oyuncuymuş!


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