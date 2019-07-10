Duyduklarınıza şaşırmaya hazır olun! Sürprizlerle dolu 6 gıda

Neredeyse her gün tükettiğimiz ürünler hakkındaki şaşırtıcı bilgileri sizler için derledik, buyursunlar...

Patatesten değil hamurdan yapılıyorlar



Dünyaca ünlü olan incecik lezzetli cipslerin ana maddesi düşündüğümüz gibi patates değil, hamurmuş. Özel bir hamur türünden yapılan bu cipsler; buğday, pirinç, mısır unu ve kurutulmuş patates gevreği içerir. Bu ince hamur parçaları kızartılır, kurutulur ve toz baharatlar ve diğer lezzet arttırıcılarla tatlandırılır.

Havuçlar bildiğimiz gibi sadece turuncu renkte değildirler



İnsanlar sadece 17. yüzyılda turuncu havuç yetiştirmeye başladılar. Ondan önce mor, beyaz ve kırmızı renkli havuçlar vardı.

%100 doğal meyve suyu paketlenmez



Meyve suyunu daha uzun süre taze tutmak için, meyveler yapay olarak oksijenden mahrum kalır. Ne yazık ki, bu süreçte tadını ve kokusunu kaybederler. Bu yüzden üreticiler aromatizatörler ve diğer gıda katkı maddeleri eklerler. Bu nedenle, meyve suyunun% 100 doğal olduğunu söyleyemeyiz.

Yulaf gevreği %100 doğal bir ürün değildir



Birçok insan yulaf gevreğinin oldukça sağlıklı olduğunu düşünüyor. Fakat yulafın daha hızlı kuruması için içine bazı kimyasallar kullanılır. 2010 yılında ABD'de yulaf gevreği üreten ünlü bir şirkete karşı açılan bir dava vardı. Trans yağ gibi insanların sağlığı için tehlikeli maddeler içeriyordu. Şirket yanlış reklam yapmakla suçlandı.