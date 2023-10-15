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Duygu Nebioğlu babası Metin Akpınar'ın açıklamasını görünce sinirlendi! "Size elimdeki deliller ile..."

15.10.2023 08:27 | Son Güncelleme:
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Türk tiyatrosu ve sinemasının duayen isimlerinden Metin Akpınar'ın evlilik dışı ilişkiden ikiz kızları olduğu ortaya çıktı. "Varlıklarından haberdar olmadığım çocuklarımın çektiği acılardan dolayı çok üzgünüm" diyerek kızlarını kabul eden Akpınar'ın açıklaması sonrası Duygu Nebioğlu'nun paylaşımı ise şaşırttı.

Metin Akpınar'ın 1988 yılında yaşadığı ilişkiden evlilik dışı kızı olduğu mahkeme kararıyla kanıtlandı. Duygu Nebioğlu ve Sevgi Nebioğlu adından ikizleri olduğu ortaya çıkan Metin Akpınar açıklama yaptı.

Metin Akpınar, evlilik dışı kızlarıyla ilgili açıklamada "Kendilerini ilk tanıdığımdan itibaren çocuklarım olarak kabul ettim. Hepimiz açısından en sağlıklı şekilde ilişkimizi sürdürmek için karşılıklı çaba sarf ettik. Bu şekilde yolumuz kesiştikten sonra onlara, eşim Göksel ile birlikte elimizden geldiğince maddi ve manevi destek olmaya çalıştık. Bunca yıldan sonra gelen bu haberin ardından onların beklediği ve umduğu baba olmam kolay değildi" dedi.

Duygu Nebioğlu babası Metin Akpınar'ın açıklamasını görünce ise sinirlendi ve bir paylaşım yaparak şunları söyledi:

Evlilik dışı kızı olduğu ortaya çıkmıştı! Açıklama geldi Evlilik dışı kızı olduğu ortaya çıkmıştı! Açıklama geldi

"İYİ NİYETİMİ KULLANIP..."

"Metin Akpınar'ın yapmış olduğu basın açıklamasına karşılık son açıklamamı pazartesi günü İstanbul'da televizyon programında gerçekleştireceğim. Size elimdeki deliller ile gerçekleri tüm çıplaklığıyla anlattığımda sanat tarihinin kaybı çok büyük olur. Bir insanın hayatı boyunca yapmış olduğu emeklerini yok edecek eğitim almadım Nebioğlu ailemden.

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Benim çok iyi büyütülmüş olmamdan kaynaklı iyi niyetimi kullanıp yalanları ile konuşmaya devam edenlerin sosyalist yapısının gerçekliğıni bir araştırın önce. Ve siz terbiyesiz troller sizin kimler tarafınızdan tutulup bana attığınız mesajların yaptığınız AHLAKSIZLIĞIN farkındayım ben bu süreci Akpınar ailesi ile birebir yaşadım kendinize başka sözler bulun."

"Ayrıca avukatlarım Ferihan Polat ve Ahmet Furkan Uludağ'ın üstlendiği davamı almak hiç kolay değildi" diyen genç kadın devamında "1 yıl boyunca gece gündüz demeden çalışıyoruz, önce avukatlarım hazırlanıyor sonra süreçlerimize beraber çalışıyoruz yani sığ beyinlerin anlayacağı bir durum değil ancak hata yapmış olmanızda sizi hemen kötü yapmaz" dedi.

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Metin Akpınar Pınar

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