Duygu Özaslan'dan Maxim Can ile aşk pozları

Yaz aylarından bu yana magazin gündeminden düşmeyen Duygu Özaslan, aynı dönemlerde yeni bir aşka yelken açmıştı.
Basketbolcu Can Maxim Mutaf ile birlikte görüntülendikten sonra aşklarını gizlemeyen ikili, artık sık sık kamera karşısına geçiyor. Zaman zaman sevgilisiyle verdiği pozları sosyal medya hesabından yayınlayan Özaslan, bunlara bir yenisini ekledi.
Sevgilisiyle evde çekilen fotoğraflarını takipçilerinin beğenisine sunan ünlü YouTuber, bu karelere, "Seninle karantina" notunu düştü.
29 yaşındaki Özaslan'ın pozlarına kısa sürede binlerce beğeni ve yorum geldi.
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