Duygu Özaslan Hande Erçel'in üzerinde ünlenen mayoyu giydi! Seksi mi değil mi?

Her yaptığı, giydiği, söylediği olay olan ünlü sosyal medya fenomeni Duygu Özaslan Hande Erçel'in giydiği mayonun siyahını giyince yine gündem oldu.

Sık sık Kendall Jenner, Serenay Sarıkaya gibi ünlü isimlerin kombinlerini kopyalamasıyla gündeme gelen Duygu Özaslan yine şaşırtmadı.

Dilara Fındıkoğlu'nun tasarladığı bu mayonun fiyatı ise 3.600 TL.

Dilara Fındıkoğlu her ne kadar ünlü fenomene kopyacı yorumları yağsa da kendisi Duygu Özaslan'ın tarzını çok seksi buldu.

Sosyal medya takipçileri ise kimin daha iyi taşıdığı konusunda ikiye bölündü. Bazı takipçiler "Duygu daha iyi taşımış ama yine de üst güzel değil" derken bazı takipçiler Hande Erçel'in daha iyi taşıdığını söyledi.



