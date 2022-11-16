Duygu Özaslan'ın kot sütyenine yorum yağdı! 'Bakarken üşüdüm'

Duygu Özaslan'ın kasım ortasında tercih ettiği kot atleti, takipçilerinin diline düştü. Sosyal medya kullanıcıları, 'Bakarken üşüdüm', 'Fotoğraf çekinip hemen eve gidiyorsundur umarım' ve 'Duygu gerçekten üşümüyor musun?' gibi yorumlarda bulundu.

Instagram'da 2 milyon takipçisi bulunan Duygu Özaslan'ın YouTube'da 1 buçuk milyona yakın abonesi mevcut.

Basketbolcu Can Maxim Mutaf ile evli olan Duygu Özaslan, sade gelinliğiyle beğeni toplamıştı.

Uzun yıllardır makyaj ve yaşam tarzı içerikleri üreten Duygu Özaslan, 'YouTube'dan para kazanıldığını bile bilmiyordum' açıklamasıyla dikkat çekmişti.



