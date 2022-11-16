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  4. Duygu Özaslan'ın kot sütyenine yorum yağdı! 'Bakarken üşüdüm'

Duygu Özaslan'ın kot sütyenine yorum yağdı! 'Bakarken üşüdüm'

16.11.2022 12:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sosyal medya hesabından paylaştığı cesur pozlarla adından söz ettiren fenomen Duygu Özaslan, kot tarzıyla ilgi odağı oldu. Duygu Özaslan'ın paylaşımına yorumlar yağmur gibi yağdı.

Duygu Özaslan'ın kot sütyenine yorum yağdı! 'Bakarken üşüdüm'

Duygu Özaslan'ın kasım ortasında tercih ettiği kot atleti, takipçilerinin diline düştü. Sosyal medya kullanıcıları, 'Bakarken üşüdüm', 'Fotoğraf çekinip hemen eve gidiyorsundur umarım' ve 'Duygu gerçekten üşümüyor musun?' gibi yorumlarda bulundu.

Duygu Özaslan'ın kot sütyenine yorum yağdı! 'Bakarken üşüdüm'

Instagram'da 2 milyon takipçisi bulunan Duygu Özaslan'ın YouTube'da 1 buçuk milyona yakın abonesi mevcut.

Duygu Özaslan'ın kot sütyenine yorum yağdı! 'Bakarken üşüdüm'

Basketbolcu Can Maxim Mutaf ile evli olan Duygu Özaslan, sade gelinliğiyle beğeni toplamıştı.

Duygu Özaslan'ın kot sütyenine yorum yağdı! 'Bakarken üşüdüm'

Uzun yıllardır makyaj ve yaşam tarzı içerikleri üreten Duygu Özaslan, 'YouTube'dan para kazanıldığını bile bilmiyordum' açıklamasıyla dikkat çekmişti.

Duygu Özaslan'ın kot sütyenine yorum yağdı! 'Bakarken üşüdüm'

Duygu Özaslan'ın kot sütyenine yorum yağdı! 'Bakarken üşüdüm'

Duygu Özaslan'ın kot sütyenine yorum yağdı! 'Bakarken üşüdüm'

Duygu Özaslan'ın kot sütyenine yorum yağdı! 'Bakarken üşüdüm'


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