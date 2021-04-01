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Duygu Özaslan, Özgür Demirtaş'ı keşfetti! 'Şöyle bir kanal keşfettim...'

01.04.2021 15:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ekonomi gündemine dair video çeken Duygu Özaslan, takipçilerine Özgür Demirtaş'ı önerdi! Özaslan yine videosuyla gündem oldu.

YouTube kanalında çektiği makyaj videolarıyla tanınan fenomen Duygu Özaslan "İstanbul Sözleşmesi, Ekonomi, Türkçe Rapçiler" başlığında bir video çekti. Ekonomi sorusuna yanıt veremeyen Özaslan "Ben ekonomiden anlamam" dedi.

Türk finans profesörü Özgür Demirtaş'ın YouTube kanalını keşfeden fenomen Duygu Özaslan takipçileriyle bu keşfini paylaştı.

Duygu Özaslan, Özgür Demirtaş'ın YouTube kanalı hakkında, 'Şöyle bir kanal keşfettim, Özgür Demirtaş diye çok bilgilendirici, çok da tatlı anlattığı bir sürü farklı konu hakkında gerçekten bilgi edinebileceğiniz bir kanalı var. Birazcık ben orayı izlemeye başladım kendimi eğitmek adına' dedi.

Özaslan yine bu paylaşımıyla da dalga konusu oldu.


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Duygu Özaslan
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