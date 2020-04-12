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Duygu Özaslan sahanda yumurtanın ismini bilmiyormuş!

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.04.2020 10:02 | Son Güncelleme

Ünlü Youtuber fenomeni Duygu Özaslan, yaptığı son paylaşımla takipçilerine 'pes' dedirtti ve yaptığı açıklama sayesinde Twitter'da TT olmayı başardı.

Çektiği makyaj videolarıyla tanınan fenomen Duygu Özaslan, son yayınladığı videoyla bir anda gündeme oturdu. Yumurta kırmaya çalışırken ''Şimdi sunny side up yapacağım, bunun Türkçesi neydi ya? Kırılmış yumurta mı?'' ifadelerini kullanınca takipçileri deliye döndü.

Duygu Özaslan'ın bu paylaşımına ''Biz ona halı sahada yumurta diyoruz'', ''Kızım Yozgatlısın kendine gel'' ve ''Ödü kopuyor Türk olduğu belli olacak diye. Şu saç Türk topuzu değil de ne. Mandal tokayla. En son Hayriye teyzemde gördüm", "Ona bilmediği bir şey söyle -Sahanda yumurta" gibi güldüren yorumlar geldi.

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Duygu Özaslan'ın paylaşımı sosyal medyada gündem olurken eleştiri oklarının da hedefi oldu.

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