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Duygu Su Gülpınar, Ali Ağaoğlu'nu unutamadı

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ÜNLÜLER  | 23.02.2019 13:54 | Son Güncelleme

Ali Ağaoğlu’nun eski sevgilisi Duygu Su Gülpınar dün akşam yaptığı paylaşımla kafaları karıştırdı. Müslüm Gürses'in Unutamam şarkısı çalarken Gülpınar bakın ne yaptı.

Duygu Su Gülpınar, Ali Ağaoğlu'nu unutamadı

Ali Ağaoğlu’nun 3 yıllık eski sevgilisi Duygu Su Gülpınar dün akşam Ebru Gündeş’i dinlemeye gitti.

Konser anından paylaşımlar yapan Gülpınar 'her şeyde sen varsın /unutamam ki' şarkı sözleri sırasında yaptığı paylaşıma Ali Ağaoğlu'nu da ekledi.

Instagram’dan paylaştığı “Sayın Ağaoğlu” notuyla kafaları karıştıran Duygu’ya takipçileri “Barıştınız mı?” diye sordu.

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Bazı takipçiler ise Duygu Su Gülpınar'ın Ali Ağaoğlu'nu unutamadığını iddia ediyor.

Gülpınar daha önce yaptığı açıklamada "Onunla yaşadığım günleri özlüyorum. Ali'yi değil ama yaşadığımız günleri özlüyorum" demişti.

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Anahtar Kelimeler:
Duygu Su Gülpınar Ali Ağaoğlu

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