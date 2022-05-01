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Duyunca şaşıracaksınız! Şampiyonluk sonrası Hamsik...

01.05.2022 16:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bordo-Mavililer’in yıldız ismi Marek Hamsik, futbol kariyerindeki ilk şampiyonluğu Trabzonspor’la tattı. 35 yaşında bu sevinci tadan Hamsik gibi Koussi, Puchacz ve Siopis de kariyerlerindeki ilk lig şampiyonluklarını gördüler.

Duyunca şaşıracaksınız! Şampiyonluk sonrası Hamsik...
Marek Hamsik

Marek Hamsik

SLO Slovakya
Yaş: 35 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Trabzonspor
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Trabzonspor ’un dünya yıldızı ismi Marek Hamsik, kariyerindeki ilk lig şampiyonluğunu Bordo-Mavili formayla yaşadı. Napoli’de 12 yıl oynayan Maradona’dan sonra İtalyan kulübünün en büyük efsanesi olarak gösterilen Hamsik, 35 yaşında bu sevinci Trabzonspor’da tattı. İlk lig şampiyonluğuna ulaşan diğer yabancı Koussi, Puchacz ve Siopis. Şampiyonluğun altyapıdan yetişen Uğurcan Çakır, Abdülkadir Ömür, Hüseyin Türkmen, Yusuf Erdoğan, Serkan gibi isimler için ise anlamı çok daha farklı. 35 kişilik A takım kadrosunda Süper Lig ’de şampiyonluk gören sadece 3 futbolcu vardı: Dorukhan, İsmail Köybaşı ve Visca.

GERVİNHO’NUN İKİNCİ KUPASI

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Kariyerinde farklı ülkelerde lig kupası kazanan isimler şöyle: Cornelius Kopenhag’da 3, Nwakaeme Hapoel Beer Sheva’da 3, Denswil Brugge’da 3 ve Ajax’ta 2, Visca Zeljeznicar ve Başakşehir’de toplam 2, Trondsen Rosenborg’da 2, Djaniny Semedo Santos Laguna’da 2, Vitor Hugo Palmeiras’ta 1, Bakasetas AEK´da 1, Koita Montpellier’de 1 ve Gervinho Lille’de 1 kez şampiyon oldu. Bu isimler, kariyerlerine bir de Süper Lig şampiyonluğu eklediler.

DAHA ÖNCE SÜPER LİG’DE ŞAMPİYONLUK YAŞAYANLAR

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İsmail Köybaşı, Beşiktaş 1

Dorukhan Toköz, Beşiktaş 1

Edin Visca, Başakşehir 1

FARKLI LİGLERDE ŞAMPİYON OLANLAR

Denswil Brugge, Ajax 5

Cornelius, Kopenhag 3

Nwakaeme, H.Beer Sheva 3

Trondsen, Rosenborg 2

Djaniny, Santos Laguna 2

Visca, Zeljeznicar 1

Vitor Hugo, Palmeiras 1

Bakasetas, AEK 1

Koita, Montpellier 1

Gervinho, Lille 1


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Anahtar Kelimeler:
Trabzonspor
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