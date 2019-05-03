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Düzce'de, aniden yola çıkan bisikletli kişiye otomobil çarptı

Ateş Sönmez Ateş Sönmez
İLGİNÇ HABERLER  | 03.05.2019 17:52 | Son Güncelleme

Düzce'de güvenlik kameralarınca kaydedilen görüntülerde otomobil, aniden yola çıkan bisikletli kişiye çarptı.

Düzce'de, otomobil aniden yola çıkan bisikletli kişiye çarptı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansırken, yere savrulan kişi yerde kıvrandı.

Olay, Düzce Aziziye Mahallesi Yeni Sanayi Sitesi'nde meydana geldi. D-100 Karayolu'na aniden çıkan bisiklet sürücüsüne otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle yola savrulan bisiklet sürücüsü, yerden kalktıktan sonra acı ile yeniden yere düştü. Kaza anı güvenlik kamerasına yansırken, otomobil sürücüsü ve çevrede bulunanlar yardıma koştu. Yaralanan kişi hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Düzce kaza

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