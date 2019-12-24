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Düzce'de şoke eden anlar! Domuz saldırısı böyle görüntülendi

Betül Kurucu Betül Kurucu
TÜRKİYE GÜNCEL  | Son Güncelleme

Düzce'de domuz avı için bulunduğu ormanlık alanda kendisine saldıran domuzu kameraya çeken Ahmet Çoban, yaşadıklarını paylaştı. Üst üste ateş ettiği halde domuzun kendisine koşarak saldırmaya devam ettiğini söyleyen Çoban, silah ve tüfekten ziyade kendisini av köpeklerinin kurtardığını söyledi. Avcı Çoban, domuzu köpeklerinin araya girmesiyle tüfeğiyle vurarak öldürebildi. İşte o anlarda yaşananlar...

Düzce’nin Fındıklıaksu köyünde ormanlık alanda, av köpekleriyle birlikte domuz avına çıkan Ahmet Çoban bir domuzla karşılaştı. Domuz saldırısında ölümden dönen avcı Ahmet Çoban, kask kamerası ile kaydettiği görüntüleri sosyal medyada paylaşınca avcılar arasında fenomen bir isim haline geldi. Çoban, Kalıcı Konutlar bölgesinde bulunan ve avcıların uğrak yeri olan bir barakada avcı arkadaşlarına başından geçen olayı tekrar yaşıyormuş gibi anlattı.

'MERMİLER İSABET ETTİ AMA...'

Kurtulmasındaki en önemli etkenin av köpekleri olduğunu dile getiren Çoban, “Domuz avına gittik. Köyün üzerine kadar domuz inmiş. Köpekler domuzu yakaladı. Domuz hareket halindeydi. Köpekler domuzu takip ediyordu ve arkadaşlarımızdan birkaçı domuza denk geldi. Fişek atarak domuzu yakaladılar ama düşmedi, gitmeye devam ediyordu. Domuz bana denk geldi. Biraz daha meydana çıksın, daha güzel görüntü alayım ve kolay hedef olsun diye bekledim ve sonunda mermiyi attım. 3 mermi de isabet etti. Hem gördüm hem hissettim fakat ona rağmen halen domuz bana gelmeye devam etti. İyi ki köpekler vardı. Tüfek, silah ikinci planda. Köpekler ona saldırdı ve domuz bana tekrar döndü. Ben o arada düştüm ve tekrar ayağa kalktım. Ayağa kalktıktan sonra domuz hala bana gelmeye devam etti.

DOKUNDUĞU ANDA YERE DÜŞTÜ

Bana gelirken son bir hamle ile kaçtım ama bana dokundu. Bana dokunur dokunmaz beni devirdi. Ben göz ucuyla baktım tekrar bana döndü. Herhalde bu beni bırakmayacak dedim. Köpekler devamlı onun üzerindeydi. O anda silahımı çekebildim. O an ateş ettim ve vurmayı başardım. Çok sıkıntılı bir işti. Çok heyecanlandım, çok korktum. Ama nasip oldu bize bir şey olmadı, köpeklere bir şey olmadı. Domuz avı tehlikelidir. Bana geçmiş olsun, avcı arkadaşlara rastgele diyelim” dedi. ( DHA)

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Anahtar Kelimeler:
avcı Düzce silah köpek

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Okuyucu Yorumları 16 yorum
keşke gebertseydi seni hayvanı boşuna katlettin belkide yavruları vardı inşallah sen ve ailende onun gibi heder olursunuz senin 5 dakikalık zevkin için hayvanı katlediyorsun elime geçirsem sana ne yapacağımı bilirim ben inşallah ailen ve sen iki yakanız bir araya gelmez gün yüzü görmezsiniz
ATMAA..DOMUZ SANA NİYE SALDIRSIN KAÇAR...AVLANIYODUN YARALADIN SALDIRDI HEPSİ BU...
Ne gerek vardı, benim mantığım almıyor,
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