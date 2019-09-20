Düzce kabağı ağızları tatlandırıyor

Düzce’de toprak yapısıyla kendisine has bir tat ve aroma alarak Düzce kabağı diye anılmaya başlayan bal kabağının hasadı, eylül ayında başladı. Kabak hasadıyla birlikte özellikle bal kabağı tatlısı da büyük ilgi görüyor. Düzce’de klasik kabak tatlısı dışında her yıl yenilikler yapılarak tatlının değişik tat ve görünüm alması sağlanıyor.

Düzce’de işletmeci Cezmi Kambur da müşterilerine değişik tatlar sunmak için kabak tatlısını kaymak, fındık, tahin ve özellikle kamış pekmezi ile sunuyor.

LEZZETİNİ TOPRAKTAN ALIYOR

Kabak tatlısı hakkında bilgiler veren Cezmi Kambur, "Düzce kabağının en büyük özelliklerinden bir tanesi humuslu toprak dediğimiz toprağın burada bol olması, bir de tamamen yağışlarla ilgili yapısı var. Bu sene kabaklar çok güzel gelişti. Ekilen kabakların içinden bal akıyor. Tüm bu oluşumun içinde bunları daha değişik tatlandırmayı hedefledik. Tahinlisi, fındıklısı, dondurmalısı, kaymaklısı, çam fıstıklısı diyerek 4- 5 çeşit oluşturduk. Çok sevilerek istenmekte ve yenilmekte. Kabak tatlısı yemek için gelen müşterimizin sayısı oldukça yoğun ve çok beğeniliyor. Yemeği de yapılıyor, ama ben yine de tatlısının, yemeğinden daha lezzetli olduğunu düşünüyorum” dedi.