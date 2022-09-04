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Düzce Üniversitesi, ürünlerini kendi markasıyla satışa sunuyor

04.09.2022 16:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Öğretim görevlisi Berkant Yılmaz: - "Arıcılık sadece baldan ibaret biliniyor bizim ülkemizde. Lakin propolis, polen, arı sütü, arı zehri gibi yan ürünleri de mevcuttur. Biz de bilimsel bilgi ve akademik desteğimizle birlikte bölge çiftçimizi, arıcılarımızı destekleyerek katma değerli ürünler üretmeye başladık"

VEYSEL ALTUN - Düzce Üniversitesi Aracılık Uygulama ve Araştırma Merkezi (DAGEM), kendi markası ile propolis, polen, arı sütü, arı zehri, sirke, sabun ve kozmetik gibi ürünleri satışa sunarak ülke ekonomisine katkı sağlıyor.

Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının yürütücülüğünde düzenlenen TEKNOFEST KARADENİZ'e katılan Düzce Üniversitesi, standında DAGEM markalı ürünlerini tanıttı.

Düzce Üniversitesi Öğretim Görevlisi Berkant Yılmaz, AA muhabirine, Yükseköğretim Kurulunun (YÖK) üniversitelerin sadece eğitim ve öğretimle sınırlı kalmasını istemediğini, aynı zamanda belirli alanlarda uzmanlaşarak bölgesine ilçesine ve ülkesine katkıda bulunmasını beklediğini dile getirdi.

Yılmaz, "Bu doğrultuda biz de çevre ve sağlık alanında ihtisaslaşma projesine başladık. Bu projeyle beraber özellikle arı ürünlerimiz Düzce'nin Yığılca ilçesinde yetişen arıların ürünleriyle beraber geliştirilen ürünlerdir." dedi.

- "Arıcılık sadece baldan ibaret biliniyor bizim ülkemizde"

Türkiye'de arıcılık konusunda büyük eksikliklerin olduğunu savunan Yılmaz, "Arıcılık sadece baldan ibaret biliniyor bizim ülkemizde. Lakin propolis, polen, arı sütü, arı zehri gibi yan ürünleri de mevcuttur. Biz de bilimsel bilgi ve akademik desteğimizle birlikte bölge çiftçimizi, arıcılarımızı destekleyerek katma değerli ürünler üretmeye başladık." diye konuştu.

- "Şu an yaklaşık 130 farklı ürün markaladık"

Tarladan ambalaja kadar üretimin her noktasında aktif olduklarını anlatan Yılmaz, şunları dile getirdi:

"Çiftçilerimizle konuşuyoruz toprağa neyin faydalı olacağını, toprağa hangi ürünü ekmeleri durumunda daha yüksek verim alacakları konusunda Düzce Üniversitesi olarak mentorluk gerçekleştiriyoruz. Aynı zamanda çiftçimizi yalnız bırakmıyoruz, her bir ekim aşamasından hasat aşamasına kadar desteklerimizi sağlıyoruz. Hasat aşamasından sonra da bunu nasıl kullanacakları konusunda, nasıl kurutabileceklerini, hangi ürüne dönüştürebileceklerine dair destekler veriyoruz. Bunları da ilerleyen aşamalarda markalıyoruz. Kendi ürünlerini üretip, markalayıp, lisanslayan tek üniversite Düzce Üniversitesidir. Şu an yaklaşık 130 farklı ürün markaladık ve her geçen gün yeni ürünler ekleyerek ülke ekonomisine katkı sağlıyoruz."

Düzce'nin bitki örtüsü, bitki haritası ve toprak haritasını çıkarttıklarını söyleyen Yılmaz, şunları kaydetti:

"Hangi toprağa hangi bitki ekilir, hangi ürün ekilirse daha çok katma değer getirir bu konuda da çiftçilerimizin bilimsel olarak destekçisi olduk. Değer üretenlerin hikayesinde bunları buluşturarak onlardan elde ettiğimiz ürünleri üniversitemiz bünyesinde işleyerek, takviye gıda olan ürünlere dönüştürdük. Oldukça da rağbet görüyor. Gerek çiftçilerimiz gerek üniversitemiz mutlu. Kazan kazan ilişkisi olarak önce Düzce'mize katkıda bulunduk, sonrasında bölgemize ve ülkemize katkıda bulunduk."

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