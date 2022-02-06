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Düzce'de sosyal medya bağımlısı gençler, spor ve sanat etkinlikleriyle sosyalleşti

06.02.2022 14:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Düzce'de sosyal medya bağımlısı gençler, spor ve sanat etkinlikleriyle sosyalleşti

Düzce'de gençlerin sosyal medyada çok fazla vakit geçirmelerinin önüne geçmek amacıyla "Sosyal Medyadan Sosyal Meydana" projesi hayata geçirildi.

Gençlik Spor İl Müdürlüğüne bağlı Gençlik Merkezi ekiplerince proje kapsamında kentteki alışveriş merkezinde spor, sanat, oyun ve eğlence etkinlikleri düzenlendi.

Etkinliğe katılan gençler, puzzle yaptı, satranç ve çeşitli zeka oyunları oynadı. Dans ve zeybek gösterilerini de izleyen gençler, teknolojiden uzakta hep birlikte güzel vakit geçirdi.

Sosyal medyayı yoğun kullanan gençlerin bu alanda çok fazla vakit geçirmelerinin önüne geçilmesi ve insan ilişkilerinin gelişmesinin hedeflendiği projeye, gençlerin yanı sıra aileler de yoğun ilgi gösterdi.

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Anahtar Kelimeler:
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