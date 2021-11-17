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Düzce'deki deprem sırasında panik yaparak yaralanan iki kişi tedavi altına alındı

17.11.2021 17:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Düzce'deki deprem sırasında panik yaparak yaralanan iki kişi tedavi altına alındı

Düzce İl Sağlık Müdürü Yasin Yılmaz, Düzce'de meydana gelen 5 büyüklüğündeki depremde şu ana kadar hastanelere başvuran 2 kişi olduğunu bildirdi.

Yılmaz, AA muhabirine, merkez üssü Düzce olan 5 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini hatırlattı.

Depremin ardından hastaneye başvuranlara ilişkin bilgi veren Yılmaz, "Şu ana kadar hastanelerimize başvuran 2 kişi var; biri panik halinde koşarken düşmüş yaralanmış. Bir de panikle yüksekten atladığını değerlendirdiğimiz vatandaşımız var. İkisinin de durumu iyi." ifadelerini kullandı.

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