Düzenli yedikçe 10 yaş daha genç görünmenizi sağlayan 10 yiyecek

Bitter çikolatayı yedikçe güzelleşmek kimin aklına gelirdi? Bitter çikolata, cildinizi güneşten koruyabilen ve cildinize çok çeşitli faydalar sağlayan flavanollere sahiptir. Hatta bitter çikolata düzenli tüketildiğinde güneşte cildin kırmızlaşmasının önüne geçer. Koyu çikolatadaki antioksidanlar o kadar faydalıdır ki araştırmacılar vücudunuz için meyvelerden daha yararlı olduklarına inanır!
Kolajen, cildinizin ne kadar genç ya da yaşlı göründüğünü belirler. Yeşil çayıdüzenli tüketildiğinde cildinizdeki yansımasını muhakkak görürsünüz. Yeşil çay antioksidan bakımından zengindir ancak her şeyden çok polifenol içerir. Bu polifenoller, yaşlanma belirtilerini tersine çevirmeye veya durdurmaya yardımcı olurken kollajeninizi koruyabilir .
Ulusal Kanser Enstitüsü araştırmalarından bazılarına göre , kahvede bulunan biyoaktif bileşikler cildinizi melanomdan korumaya yardımcı olabilir. Ancak, kahve türü önemlidir. Bunun için filtre kahve tercih edebilirsiniz.
Sabah kahvaltısı ve öğle yemeğinde ezilmiş avokadodan hoşlanıyor musunuz? Neredeyse her öğünde bu lezzetli, kremalı lezzet olmadan yaşayamaz mısınız? Hem lezzetin hem de bilimsel olarak kanıtlanmış sağlık yararlarının tadını çıkarın o halde!
Yüksek vitamin içeriği, lif, potasyum ve yağ asitleri bakımından son derece güçlü olan bu mütevazi besin cildiniz için de harikalar yaratıyor. Avokado, yalnızca zarar görmüş cildi tamir etmekle kalmaz, aynı zamanda sağlıklı cildinizi güneşten ve diğer zararlı ortamlardan koruyan polihidroksi yağ asitlerini içerir. Çok fazla avokado yemiyorsanız, hata yapıyorsunuz sevgili okur. En azından haftada bir kez de olsa yemeye özen gösterin.
Daha genç görünmek için yüzlerce liera ödeyeceğiniz malzemelere ihtiyacınız yok. Bunun yerine marketlerin sebze reyonundan en taze domatesleri seçin. Domates, bilim insanlarının prostat kanseri, kalp hastalığı ve hatta felç geçirme riskiniz için faydalı olduğunu kabul ettiği bir çok likopen özelliğine sahiptir. Yapılan birkaç çalışmanın sonunda domatesin cildi UV ışınlarından korumaya yardımcı olduğu ortaya kondu. İçindeki likopen sayesinde kırışıklığın derinliğini azalttığı söylenmekte.
Nesilden nesile faydaları aktarılan kemik suyu doğal bir şifacıdır. Kemik suyunda önemli miktarda kolajen bulunur. Kolajen ise sağlıklı ve diri bir cildin temel taşıdır. Cildinizin daha sıkı, pürüzsüz ve sağlıklı bir görünüm kazanmasını istiyorsanız kemik suyunu haftada bir kez tüketin.
Diyetinize herhangi bir yağ veya yağ ekleyecekseniz, sızma zeytinyağı olsun. Sadece yaygın hastalıkları önlemeye yardımcı olmakla kalmaz, aynı zamanda kanser ve kalp hastalığı riskini de azaltır, aynı zamanda çok daha genç görünmenize yardımcı olabilir. Bunların hepsini antienflamatuar etkileri sayesinde gerçekleştirir. Eğer güneşlenmeden önce az bir miktar zeytinyağı ile koruma sağlarsanız cildi olası güneş hasarlarından korumuş olursunuz.
Lezzetli bir meyve olan yaban mersini cildinizde harikalar yaratacak vitaminlerle doludurlar. Cilt tonunu dengeler ve pürüzsüz görünmesine yardımcı olur. Bunu için günde bir avuç yaban mersini yemeniz yeterlidir. Serbest radikallerle savaşan birçok antioksidanı bünyesinde barındıran yaban mersini cildi ferahlatır ve kırışıklıkların önüne geçer.
Cildin yaşlı görünmesine neden olan en büyük etmen nemsizliktir. Cildin nemini desteklerden uzak durmak demek erken yaşlanmaya davetiye çıkarmak demektir. Omega-3 bakımından zengin olan balıklar cildin ihtiyacı olan nemi karşılamaya yardımcı olur. Beslenmenize yeterli miktarda balık ekleyin. Zamanla etkisini aynada fark edeceksiniz!
Karpuz, likopen olarak bilinen bir antioksidan içerir. Likopen, cildiniz UV ışını hasarlarından korur anca güneş koruyucu yerine geçmez, cildinizin daha genç ve daha sağlıklı görünmesini sağlamak için mücadele eder.
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