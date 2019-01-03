Düzenli yedikçe 10 yaş daha genç görünmenizi sağlayan 10 yiyecek

1. Bitter çikolata

Bitter çikolatayı yedikçe güzelleşmek kimin aklına gelirdi? Bitter çikolata, cildinizi güneşten koruyabilen ve cildinize çok çeşitli faydalar sağlayan flavanollere sahiptir. Hatta bitter çikolata düzenli tüketildiğinde güneşte cildin kırmızlaşmasının önüne geçer. Koyu çikolatadaki antioksidanlar o kadar faydalıdır ki araştırmacılar vücudunuz için meyvelerden daha yararlı olduklarına inanır! 2. Yeşil çay

Kolajen, cildinizin ne kadar genç ya da yaşlı göründüğünü belirler. Yeşil çayıdüzenli tüketildiğinde cildinizdeki yansımasını muhakkak görürsünüz. Yeşil çay antioksidan bakımından zengindir ancak her şeyden çok polifenol içerir. Bu polifenoller, yaşlanma belirtilerini tersine çevirmeye veya durdurmaya yardımcı olurken kollajeninizi koruyabilir . 3. Kahve Ulusal Kanser Enstitüsü araştırmalarından bazılarına göre , kahvede bulunan biyoaktif bileşikler cildinizi melanomdan korumaya yardımcı olabilir. Ancak, kahve türü önemlidir. Bunun için filtre kahve tercih edebilirsiniz. 4. Avokado Sabah kahvaltısı ve öğle yemeğinde ezilmiş avokadodan hoşlanıyor musunuz? Neredeyse her öğünde bu lezzetli, kremalı lezzet olmadan yaşayamaz mısınız? Hem lezzetin hem de bilimsel olarak kanıtlanmış sağlık yararlarının tadını çıkarın o halde!

Yüksek vitamin içeriği, lif, potasyum ve yağ asitleri bakımından son derece güçlü olan bu mütevazi besin cildiniz için de harikalar yaratıyor. Avokado, yalnızca zarar görmüş cildi tamir etmekle kalmaz, aynı zamanda sağlıklı cildinizi güneşten ve diğer zararlı ortamlardan koruyan polihidroksi yağ asitlerini içerir. Çok fazla avokado yemiyorsanız, hata yapıyorsunuz sevgili okur. En azından haftada bir kez de olsa yemeye özen gösterin. 5. Domates

Daha genç görünmek için yüzlerce liera ödeyeceğiniz malzemelere ihtiyacınız yok. Bunun yerine marketlerin sebze reyonundan en taze domatesleri seçin. Domates, bilim insanlarının prostat kanseri, kalp hastalığı ve hatta felç geçirme riskiniz için faydalı olduğunu kabul ettiği bir çok likopen özelliğine sahiptir. Yapılan birkaç çalışmanın sonunda domatesin cildi UV ışınlarından korumaya yardımcı olduğu ortaya kondu. İçindeki likopen sayesinde kırışıklığın derinliğini azalttığı söylenmekte. 6. Kemik suyu Nesilden nesile faydaları aktarılan kemik suyu doğal bir şifacıdır. Kemik suyunda önemli miktarda kolajen bulunur. Kolajen ise sağlıklı ve diri bir cildin temel taşıdır. Cildinizin daha sıkı, pürüzsüz ve sağlıklı bir görünüm kazanmasını istiyorsanız kemik suyunu haftada bir kez tüketin.